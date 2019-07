Palermo : evade detenuto in permesso per seguire carro ‘Festino’ Santa Rosalia : Palermo , 15 lug. (AdnKronos) – Un detenuto del carcere Ucciardone di Palermo , in permesso , è evaso durante le prove per il Festino di Santa Rosalia , patrona della città. L’uomo, che ha partecipato alla realizzazione del carro trionfale della ‘Santuzza’, è evaso sabato sera ma la notizia si è appresa solo nella notte durante il tradizionale Festino. Si tratta di Alessandro Cannizzo, 44 anni, originario di Messina. ...

Palermo - evade detenuto in permesso : 3.38 E' evaso a Palermo uno dei detenuti dell'Ucciardone che era stato impegnato nella realizzazione del carro trionfale per il festino di Santa Rosalia. Alessandro Cannizzo,44 anni, di Messina da ieri era in permesso per le prove della festa e avrebbe dovuto rientrare all'Ucciardone, ma è sparito senza lasciare tracce. La notizia si è appresa durante la lunga notte della festa in onore della Santuza, con il carro trionfale che dalla ...