“Ovunque” La dedica non lascia dubbi | è lei la nuova fiamma di Andrea Damante

(Di lunedì 15 luglio 2019)e Sara Croce non si nascondono più. Dopo il bacio paparazzato dai giornali di gossip e rimbalzato su tutti i siti la coppia formata dall’ex tronista e la statuaria madre natura di Ciao Darwin è uscita allo scoperto. A prendere il timone della situazione è stata proprio Sara Croce che dedeica una Stories Instagram. “Ovunque” scrive nel dettaglio, ritraendo un cartellone pubblicitario in cui spicca proprio il faccione del deejay. A parte la celebrità d’oltreoceano del veronese, si tratta del primo gesto pubblico che i due si scambiano volontariamente da quando sono iniziate a circolare voci sulla loro relazione. Relazione che il settimanale Chi, negli scorsi giorni, ha descritto come ben avviata tanto cheavrebbe confessato agli amici più stretti: “Con Sara faccio sul serio”. Nel frattempo i due sono lontani: lei si trova a Los Angeles mentre ...

