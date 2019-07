Ong | chi sono le donne che sfidano il mare e la politica

vanityfair

(Di lunedì 15 luglio 2019)forti, motivate, competenti.i volti femminili delle Ong, le organizzazioni non governative cheilvero, ma anche quello dellacon cui si devono confrontare in nome del “diritto-dovere” di salvare esseri umani o come ormai li chiamiamo tutti, in maniera imperfetta, “migranti”.la “capitana”, Carola Rackete, 31enne della Bassa Sassonia, comandante della Sea Watch dal 2016: cinque lingue, una laurea in scienze nautiche e un master in conservazione ambientale con una tesi sugli albatros, dal 2011 al 2013 al timone di una nave rompighiaccio nel Polo Nord per uno dei maggiori istituti oceanografici, a 25 anni secondo ufficiale dello yatch da spedizione “Ocean Diamond”. Ha urtato equilibri politici e (in un caso) anche una motovedetta della Guardia di finanza: «Abbiamo abbattuto un muro – ha detto in una intervista dopo il no ...

