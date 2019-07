Nuovo stadio o ristrutturazione di quello vecchio? Il dibattito sulle Luci a San Siro

vanityfair

(Di lunedì 15 luglio 2019)a Sannon ne accenderanno più. O forse sì, ma solo un po’ più in là. Lodei milanesi,che è in piedi dal 1925, saprà il suo destino nei prossimi mesi. Forse rimarrà attivo fino al 2026. Poi, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, sarà ristrutturato oppure, molto più probabile, demolito per fare spazio al. 1,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI Nei giorni scorsi le società di Inter e Milan hanno presentato un progetto di fattibilità, che prevede l’edificazione di unimpianto da circa 65mila posti e un distretto multifunzionale nell’area intorno allo, dedicato a sport, shopping e divertimento. L’obiettivo, sulla scia degli altri stadi mondiali, è creare un luogo di aggregazione che accolga non solo tifosi ma anche turisti, non solo nei giorni delle partite, ma durante tutto l’anno. Gli investimenti si aggireranno sugli 1,2 ...

