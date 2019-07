Nuovo sgombero a Roma | polizia in assetto antisommossa e occupanti sulle barricate

today

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lo, previsto per le prime ore di questa mattina, è stato anticipato dalla Questura e già poco prima di mezzanotte...

lapieppy : RT @CarmineTomeo: Nuovo sgombero a Roma. In Via #CardinalCapranica, 300 persone, 80 bambini cacciati via di #casa dalle forze dell'ordine.… - concetta1915 : RT @CarmineTomeo: Nuovo sgombero a Roma. In Via #CardinalCapranica, 300 persone, 80 bambini cacciati via di #casa dalle forze dell'ordine.… - CatiaManzini : RT @CarmineTomeo: Nuovo sgombero a Roma. In Via #CardinalCapranica, 300 persone, 80 bambini cacciati via di #casa dalle forze dell'ordine.… -