Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico. Vince la Russia : Diciamolo, la medaglia era attesa ed è arrivata puntuale. Giorgio Misinini e Manila Flamini sono argento nel duo misto tecnico dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, che sono in corso di svolgimento al Yeomju Gymnasium di Gwangju, Corea del Sud. Gli azzurri hanno espresso il loro meglio in acqua ma non sono riusciti a confermare il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest (Ungheria) in questa specialità, dovendosi arrendere alla ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini secondi alle spalle dei russi : argento vicino. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37: Battaglia per il bronzo aperta con i giapponesi Abe e Adachi in acqua 10.35: La coppia cinese si inserisce al quarto posto con il punteggio di 85.5881 (Execution 25.9000, Impression 26.0000, Element 33.6881). Un miglioramento di tre decimi soltanto rispetto alle qualificazioni 10.32: In gara adesso la coppia cinese composta da Shi e Zhang, quinti nelle qualificazioni 10.30: E’ ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini in gara per la medaglia. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00. Freedom il pezzo su cui si esibiscono i kazaki 9.57: Tra pochi istanti entra in vasca la coppia del Kazakhstan 9.50: In gara Kazakhstan (Issayeva e Makhanetiyarov), Colombia (Cerquera Hatiusca, Sanzhez), Brasile (Souza, Stefphan), Russia (Gurbanberdieva e Maltsev), Italia (Flamini, Minisini), Usa (May, Vega Figueroa), Cina (Shi, Zhang), Giappone (Abe, Adachi) e Spagna (Garcia Garcia, ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Dal sincronizzato al match del Setterosa : il programma delle gare di martedì 16 luglio : Nella giornata di domani il Setterosa torna in campo per la seconda partita del girone, mentre il programma si aprirà con la 10 km maschile di fondo Proseguono senza sosta i Mondiali 2019 di Guangju, nessuna sosta e tante emozioni in Corea del Sud, dove ci si gioca i titoli iridati. Il programma di martedì 16 luglio si apre con una gara che mette in palio le medaglie, infatti si scenderà in acqua per la 10 km maschile di nuoto di ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Linda Cerruti stacca il pass per la finale del solo libero - comanda la Romashina : L’azzurra chiude le qualificazioni al sesto posto, accedendo così all’atto conclusivo in programma il 17 luglio alle 12 italiane Buona prestazione per Linda Cerruti nella routine ‘free’ del solo, l’atleta italiana chiude al sesto posto staccando così il pass per la finale, in programma il 17 luglio (ore 12.00 italiane). AFP/LaPresse Sulle note di ‘Angel’ dei Massive Attack, la ligure totalizza il ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti sesta nei preliminari del solo libero. Romashina in vetta : Quarta giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine “free” del solo. 32 le atlete presenti, ivi compresa l’azzurra Linda Cerruti. La ligure, argento agli Europei 2018 a Glasgow in questa specialità, ha ottenuto il sesto punteggio di 90.2333 (Esecuzione: ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : attesa per Linda Cerruti nel Solo Libero. Flamini-Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.20: In gara ora la rappresentante di Costarica Valeria Lizano, 21 anni 5.19: Buona prova della francese Eve Planeix che totalizza un punteggio di 86.4667 (Execution 26.0000, Artistic Impressione 34.2667, Difficulty 26.2000) che significa quarto posto provvisorio e finale conquistata 5.14: In vasca ora la francese Eve Planeix, 19 anni 5.12: Per la bulgara Alexandra Atanasova arriva un ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il medagliere di Gwangju 2019 – Il programma di oggi del Mondiali di Gwangju 2019 Buonanotte e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della quarta giornata di competizioni ai Mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju 2019; il programma odierno prevede il turno preliminare del solo free femminile che prenderà il via alle 4:00 di questa ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 15 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano spediti i Mondiali delle discipline acquatiche di Gwanju 2019 (Corea del Sud) che si apprestano a entrare nella loro quarta giornata di gare (per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato gli eventi proseguiranno fino a sabato prossimo, 20 luglio). La notte in programma sarà quella tanto attesa dall’Italia per le finali del duo misto tecnico dove Giorgio Minisini e Manila Flamini proveranno alle 10:00 di domani (ora italiana) ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Cerruti/Ferro stupiscono nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Si decide il bronzo ora con le ucraine che vanno a caccia del Giappone. 12.51 Si avvicinano alla Russia le cinesi! Seconde con 94.0072 totale, derivante da 28.3000, 28.6000 e 37.1072 in elementi. 12.49 Dopo lo spettacolo Italiano, tocca ora alle cinesi Xuechen Huang e Wenyan Sun 12.46 Eccolo il punteggio!!! 90.1743 Superati i 90 punti! 27.2000 di esecuzione, 27.4000 di impressione e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Tra poco in acqua Cerruti/Ferro nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 Anna-Maria e Eirini Alexandri scendono in vasca ora per l’Austria dopo l’ottavo posto nei preliminari, la sfida con la Spagna è molto aperta. 12.15 Si porta ampiamente in testa come preventivato la formazione iberica 87.2960 il punteggio (26.3000, 23.3000 e 34.3960) che calano leggermente il loro score del preliminare. 12.11 Paula Ramirez, storica compagna di Ona Carbonell ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Giorgio Minisini e Manila Flamini - i Campioni del Mondo difendono il titolo : Giorgio Minisini e Manila Flamini vanno a caccia della medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, i Campioni del Mondo in carica sperano di difendere il titolo conquistato due anni fa nella routine tecnica ma la missione sarà molto complicata per gli azzurri che torneranno in acqua a Gwangju (Corea del Sud) nella mattinata di domani lunedì 15 luglio. A Budapest toccarono le corde dell’anima con una fantastica ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Inizia la finale del duo tecnico con Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Anita Alvarez e Ruby Remati aprono le danze per gli USA, sulle note di “It’s Oh So Quiet” di Bjork 12.00 Tutto pronto, si può partire per questa finale del duo tecnico! 11.56 Entrano in scena le dodici coppie in gara, nell’ordine USA, Messico, Spagna, Austria, Grecia, Francia, Russia, Giappone, Italia, Cina, Ucraina e Canada a chiudere. 11.53 Favoritissima la ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggia Giorgio Minisini nella finale del duo tecnico? Data - programma - orario e tv : Giorgio Minisini e Manila Flamini torneranno in acqua lunedì 15 luglio (ore 10.00) per disputare la finale del duo misto tecnico ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, la coppia azzurra sogna in grande a Gwangju (Corea del Sud): dopo il secondo posto in qualifica è lecito aspettarsi una medaglia dai Campioni del Mondo in carica che hanno tutte le carte in regola per puntare quantomeno all’argento mentre per salire ancora una volta sul ...