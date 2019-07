Nuoto | Gregorio Paltrinieri sulla 10 km mondiale | “Ho voglia di gareggiare Strategia?

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Voglio solo vincere e non rinuncio a niente” : Gregorio Paltrinieri è pronto. Le acque di Gwangju, in Corea del Sud, sono il territorio di conquista che il carpigiano ha nella propria mente. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero ha alzato la posta in palio: non più solo piscina ma anche Nuoto di fondo. Il carpigiano è fatto così, prendere o lasciare, e la sua voglia di stupire e di ricercare nuovi traguardi da raggiungere rappresenta la bellezza di un atleta niente affatto ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri la stella a Gwangju : La pattuglia delle acque libere è pronta per l’avventura dei Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella discussa, lui che ormai da un ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono preoccupato dal mio tempo. Non vedo l’ora di gareggiare ai Mondiali” : Gregorio Paltrinieri ha concluso al quarto posto i suoi 1500 stile libero nel Trofeo Settecolli 2019. Nel meeting di Nuoto, che ha avuto luogo al Foro Italico di Roma, il carpigiano non è andato oltre il crono di 15’11″48, decisamente distante dal vincitore Guilherme Costa (14’59″91). Nessun campanello d’allarme perché, tenendo conto degli allenamenti, annotare questo riscontro non deve alimentare scetticismo o ...

Nuoto - Settecolli 2019. Passa da Roma la nuova sfida di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : meno gemelli per essere più vincenti : meno gemelli per vincere di più. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri arrivano al Settecolli da percorsi sempre meno simili per incrociarsi solo in una gara, gli 800 stile libero, a differenza di quando, qualche tempo fa, si affrontavano ripetutamente dai 400 ai 1500. Si allungano le distanze per Greg, si accorciano per Gabri: una scelta naturale, non certo voluta per evitare le sfide dirette ma per dare maggiori stimoli e venire incontro alle ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri si allenerà in altura negli USA. Buone notizie per il campione olimpico dei 1500 sl : Arrivano ottime notizie sul fronte “Gregorio Paltrinieri”. L’azzurro, che si era infortunato al gomito nell’arrivo della 5 km vinta ai Campionati USA in acque libere, avrà modo di allenarsi e di recuperare prima del previsto dal suo problema fisico. Come rivela infatti La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero raggiungerà i suoi compagni del gruppo di Stefano Morini in altura a ...