Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di martedì 16 luglio Tutti gli

(Di lunedì 15 luglio 2019) Al termine della giornata di pausa è tempo di ritornare in acqua per ildidi questidelle discipline acquatichein corso a Gwangju in Corea del Sud, con ilche vede l’attesissima 10km maschile che scatterà all’1 italiana di questa notte e dove il nostro Gregorio Paltrinieri si giocherà la qualificazione a Tokyo 2020. La tensione è tanta, il nuotatore emiliano vuole cullare il sogno di poter riuscire a trionfare in acque libere e in vasca alle prossime Olimpiadi ma per tentare l’impresa è necessario entrare nella Top-10 questa notte; accanto a lui in acqua ci sarà anche il nostro Mario Sanzullo, argento a Budapest 2017 nella 5km.die tv16: Ididisaranno coperti in diretta e in esclusiva da Rai Sport, in streaming su Rai Play e OA Sport vi terrà ...

