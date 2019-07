Novità in Premier League | dal 2019 2020 saranno decisivi gli scontri diretti

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lasi adegua agli altri campionati europei: dalin caso di arrivo a pari puntideterminanti gli.“powered by Goal”La Football Association ha introdotto unaimportante nel regolamento dellaa partire dalla stagione. Anche il massimo campionato inglese, infatti, si adeguerà agli altri tornei europei nell’ipotesi di un arrivo a pari punti di due o più squadre.Il vecchio regolamento prevedeva che si guardasse innanzi tutto alla differenza reti generale e ai goal segnati, e che in caso di parità per queste statistiche si disputasse uno spareggio. Dal nuovo anno invece non sarà più così eanche in Inghilterra glifra le formazioni che hanno terminato con lo stesso punteggio.Così fra due squadre arrivate a puri punti a fine stagione, per decidere chi parteciperà alla ...

