Non è un posto dove giocare Pink risponde alle critiche per la foto dei

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019)ha postato su Instagram unadei suoi bambini, Willow e Jameson, che giocano al Memoriale dell’Olocausto di Berlino. Puntualmente sono arrivate le accuse alla statunitense: “Questo non è una nascondino, cara”. La donna, allora, difende in didascalia la scelta di pubblicare un momento di “gioia” in un luogo dedicato alla memoria di una tragedia: “Chi ha costruito questo Memoriale credeva che i bambinissero comportarsi da bambini, e per me questa è la celebrazione della vita dopo la morte”.“Questi bambini sono ebrei, come lo sono io e tutta la famiglia da parte di mia madre”, aggiunge la cantante. “Per favore tenete per voi i vostri commenti pieni d’odio e di giudizio”,è molto critica verso i messaggi che popolano leche riguardano i suoi figli. La ...

sole24ore : Dove la formazione aiuta a non perdere il posto di lavoro - robertosaviano : Stasera alle 21 sarò a Nardò per il @SalentoBookFest. Felice di tornare in Salento, terra di confine, di mare e acc… - Inter : ??? | CONFERENZA #Handanovic: 'Non ci dobbiamo porre limiti, dobbiamo lavorare duro e sacrificarci. Secondo me lo s… -