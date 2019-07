Nintendo Switch Lite era l' unica mossa possibile - editoriale

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019)è stata accolta con pareri contrastanti. I più critici hanno fatto notare che un corpo unico come quello difa perdere senso al nome: lo "" (ossia collegare la console alla TV) non si può fare. Lo stesso dicasi per la flessibilità garantita dai Joy-Con estraibili: se proprio si vuole, bisogna comprarne un paio separatamente per giochi come 1-2o alcuni minigiochi di Super Mario Party. Eppure,era l'per, che doveva in qualche modo sostituire 3DS come opzione "di base" nel suo ecosistema hardware. Anzi, diciamo di più: molto megliodi un 3DS Plus.Il motivo è presto detto: proprio come iPad e iPad Mini di Apple, per esempio,ha di fatto la stessa piattaforma in due versioni differenti, che parlano a due tipi di pubblico diverso. Una situazioneDS e Wii; PlayStation ...

