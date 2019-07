Neymar | nuovo giallo attorno al calciatore | rubata la scheda-video di un’intervista del

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un’intervista che sarebbe dovuta andare in onda oggi. E, invece, c’è un’altro mistero. Lacontenente l’intervista di O Ney è sparita, o meglio è stata trafugata dal bagagliaio dell’auto del giornalista Paulo Vergueiro, “Hanno preso una memory card, dopo aver registrato l’intervista conche contiene informazioni importanti, anche se sul suo futuro non voleva rivelare nulla”, ha dichiarato il giornalista. Dopo la rivelazione della rete brasiliana, i responsabili del programma ‘Oh My Goal‘ hanno offerto a Uol una copia dell’intervista: in quel momento, spiegano, anche la loro telecamera era accesa. Il, insomma, continua. Calciomercato, le ultime dall’estero: oggi vertice Psg-, lo United spende 90 milioni per Maguire!L'articoloal: ...

