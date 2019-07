Nella testa dei terrapiattisti

Crash Team Racing Nitro-Fueled ancora in testa Nella classifica software italiana : A quanto pare Crash Team Racing Nitro-Fueled, il remake del celebre CTR ad opera di Beenox, ha fatto letteralmente breccia nel cuore dei giocatori italiani. Per la terza settimana consecutiva il gioco si ritrova in testa nella classifica settimanale italiana.In seconda posizione troviamo Super Mario Maker 2 per Switch, mentre in terza F1 2019 di Codemasters.Stabile in quarta posizione c'è l'inossidabile GTA 5 di Rockstar, mentre FIFA 19 è ...

Zazzaroni : la priorità è Rodrigo. Nella testa di Ancelotti ci sono lui e poi Lozano : Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Come già scritto dal suo giornale questa mattina, Zazzaroni ha confermato che il viaggio di Giuntoli non era in direzione Madrid, per trattare con Florentino Perez per James Rodriguez, bensì verso Valencia, dove il ds si è recato per la priorità di Ancelotti: Rodrigo. Per James, del resto, ha aggiunto, i tempi sono ...

Inter - no alle testate locali Nella conferenza di Conte : arriva la protesta dell’Ussi : Non ci sta l’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) all’indomani della conferenza di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore dell‘Inter. Questa la nota pubblicata in merito: “In occasione della presentazione del nuovo tecnico, Antonio Conte, l’Inter ha negato l’accesso ad alcune emittenti lombarde, sostenendo che l’accredito era riservato solo a testate nazionali. La presentazione di ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Mauro De Filippis in testa nel trap! Italia prima Nella classifica a squadre : Finalmente brilla la stella del trap maschile Italiano: ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda, nella prima giornata di qualifiche, dopo 75 piattelli su 125, c’è in testa, in solitaria, l’azzurro Mauro De Filippis, con un perfetto 75, che gli permette di guardare dall’alto in basso tutti i contendenti. Al suo inseguimento un quartetto a quota 74 formato dall’egiziano Ahmed Kamar, dai britannici Matthew John ...

MotoGp – Vinales secondo in qualifica ad Assen - Maverick difende Valentino Rossi : “non sono Nella sua testa - ma…” : La soddisfazione per il secondo posto in qualifica e le difficoltà di guidare una Yamaha: le parole di Vinales dopo il sabato in pista ad Assen Vinales ritrova il sorriso ad Assen: dopo due splendide giornate di prove libere, lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto oggi un ottimo secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda, alle spalle solo di Fabio Quartararo. “sono molto contento del lap time, era molto difficile andare molto ...

Spider-Man torna in testa Nella classifica software italiana : L'apprezzata esclusiva PS4 Spider-Man torna in testa nella classifica software italiana. Il gioco di Insomniac Games torna a guardare tutti dall'alto, precedendo altri due pesi massimi come Days Gone, di Bend Studio e Detroit Become Human di Quantic Dream.MotoGP 19, primo la scorsa settimana, è scivolato in sesta posizione, mentre FIFA 19 addirittura in ventiquattresima.Leggi altro...

Nella testa dei più giovani stanno crescendo protuberanze ossee : potrebbe essere colpa dei cellulari : Più impariamo, più sembra che il nostro sistema scheletrico si adatti allo stress della vita moderna. Le generazioni più giovani, infatti, sembrano sviluppare ossa sulla parte posteriore del cranio a causa dell’esteso utilizzo di dispositivi tecnologici, come smartphone e tablet. Due ricercatori australiani hanno fatto questa strana scoperta mentre esaminavano centinaia e centinaia di radiografie di persone di età compresa tra 18 e 30 anni, ...

Basket : Gigi Datome rassicura i tifosi dopo il brutto colpo alla testa Nella finale Scudetto : Un grande spavento, ma per fortuna tutto si è risolto senza grandi conseguenze. Durante gara-5 della finale Scudetto del campionato turco contro l’Anadolu Efes, Gigi Datome ha sbattuto violentemente la testa, accusando anche una perdita di memoria temporanea. Con un tweet comunque il giocatore sardo ha voluto rassicurare i tifosi dopo la partita con l’Efes. Hello everybody! All good, I’m taking exams but everything is under control! ...

Cyberpunk 2077 : il personaggio interpretato da Keanu Reeves sarà letteralmente Nella nostra testa : Durante il trailer E3 di Cyberpunk 2077 abbiamo visto Keanu Reeves apparire come Johnny Silverhand, un personaggio iconico del gioco da tavolo Cyberpunk 2020, su cui si basa il titolo di CD Projekt Red. Ma qualcosa di insolito accade al minuto 3.45 del trailer: c'è un "problema visivo", e per qualche secondo l'immagine di Keanu sparisce. Potete vedere le linee elettriche proprio attraverso il personaggio, quindi non si tratta di un problema con ...

Il settore della canapa protesta al Mise : “Lavoriamo Nella legalità - chiediamo certezza normativa” : Lavoratori e imprenditori si sono dati appuntamento davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Il servizio di RomaToday

Offese a Falcone e Borsellino Nella puntata di Realiti - su Rai 2 : protestano Usigrai e Articolo 21 : È polemica per le affermazioni di due cantanti neomelodici, ospiti del programma Realiti su Rai2. Uno di loro ha offeso la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e l’altro ha raccontato come lo zio, recluso al 41 bis, scriva le sue canzoni dal carcere.Insorge l’Usigrai: “La Rai non può fare da vetrina a chi inneggia ai boss e dileggia chi ha dato la vita per lottare contro la mafia”, ha scritto su ...

Roma - non si placa la contestazione contro Pallotta : apparsi Nella notte striscioni… pro Ferrero : I tifosi della Roma hanno esposto nella notte alcuni striscioni di contestazione nei confronti di Pallotta, chiedendo l’ingresso in società di Ferrero I tifosi della Roma proseguono la propria ‘crociata’ contro James Pallotta, nella notte infatti sono stati esposti nuovi striscioni contro l’attuale numero uno giallorosso. “Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero” il contenuto dei lenzuoli che hanno fatto ...

Hideo Kojima : "nel gennaio 2016 Death Stranding esisteva solo Nella mia testa" : Lo sviluppatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha rivelato i traguardi che considera fondamentali del suo studio - Kojima Productions - e del suo ambizioso e misterioso gioco, riporta Eurogamer.net."Nel gennaio 2016, Death Stranding esisteva solo nel mio cervello, ora è diventato reale e sono stato in grado di annunciare il giorno dell'uscita, grazie a tutti i ragazzi di Guerilla Games, che hanno offerto gentilmente il loro engine", ha detto ...

LIVE Moto2 GP Italia 2019 in DIRETTA : Marquez in testa nelle FP3 - Marini sempre al comando Nella combinata : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo imperdibile sabato del Mugello! Il motomondiale è arrivato al suo sesto appuntamento, in Toscana per il GP d’Italia e oggi assisteremo alla terza sessione di prove libere e alle due sessioni di qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara di domani. Il vero dominatore del venerdì è stato Luca Marini, il ventunenne del Team Sky che ha chiuso al comando entrambe le ...