Nella nuova era oscura di James Bridle viviamo tutti

Rocco Schiavone 3 : Nella nuova stagione il vicequestore verrà abbandonato dagli amici : nella stagione 2019-2020 la fiction Rocco Schiavone è pronta a tornare in onda. La terza stagione non sarà trasmessa da Rai 2 ma andrà in onda sul primo canale della Rai. Nonostante in passato sia andata in onda sul secondo canale della rete di Stato ha raggiunto ascolti molto alti con uno share del 15%. Inoltre Rocco Schiavone ha avuto un grande successo anche all'estero, soprattutto in Germania dove ha suscitato un interesse così alto da poter ...

Jeremias e Soleil stanno insieme - lei rivela : ‘Primo passo Nella casa nuova’ : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno iniziato la convivenza. L’annuncio è arrivato a sorpresa direttamente dal profilo Instagram dell’italo-americana. Nei giorni scorsi alcuni rumors avevano ipotizzato una presunta crisi tra i due ex naufraghi. L’indizio principale era arrivato dai social: i due avevano smesso di seguirsi. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il fratello di Belen Rodriguez avrebbe ...

Citroen C3 Aircross PureTech Nella nuova versione Shine e cambio EAT6 : Auto simpatica e intelligente la C3 Aircross ci aveva colpito subito, appena uscita, per l’originalità e la razionalità tipica del Marchio. A questi si aggiungeva la flessibilità e l’organizzazione degli spazi. Strizza l’occhio alla moda – come tutti – con quel qualcosa di Crossover ormai irrinunciabile per le nuove vetture. Le nuove Monovolume del XXI secolo non hanno perso nulla in praticità e acquistato molto ...

La nuova vita a Lipari di Camilla - l’asiNella rimasta ferita nell’eruzione dello Stromboli : l’asinella Camilla, da otto anni era “in servizio” a Ginostra per trasportare residenti e turisti, e rimasta ferita nell’eruzione dello Stromboli del 3 luglio scorso, è stata trasferita oggi a Lipari. Grande l’accoglienza per l'asinella che è stata "adottata" dal presidente di Legambiente, Luis Mazza, insieme ai volontari dell'Enpa.Continua a leggere

Marilyn Manson reciterà Nella nuova serie tv tratta da 'L'ombra dello scorpione' di King : Marilyn Manson torna a ricoprire il ruolo di attore: dopo il cameo interpretato nella serie The New Pope, il cantante statunitense, alle prese con il suo tour estivo, fa sapere in un'intervista che tornerà dietro le macchine da presa per una nuova parte. Il prossimo impegno lo vedrà tra gli attori che prenderanno parte alla mini serie ispirata al romanzo di Stephen King, L'ombra dello scorpione. Una nuova parte per Manson Dopo il cameo nella ...

American Horror Story : 1984 - Sarah Paulson avrà un ruolo ridotto Nella nuova stagione : American Horror Story: 1984, Sarah Paulson non sarà la protagonista della nona stagione, avrà un ruolo ridotto.American Horror Story: 1984 dovrà fare a meno di un altro attore chiave. Dopo l’annuncio che Evan Peters si sarebbe preso una pausa per quest’anno (ne parliamo qui), Variety ci fa sapere che Sarah Paulson non sarà la protagonista della nona stagione, come accaduto in passato.Secondo delle fonti di Variety, l’attrice ...

FINANZA E POLITICA/ La regola che può aiutare l'Italia Nella nuova Europa : Olivier Blanchard nei giorni scorsi ha lanciato una proposta che può rivelarsi utile all'Europa e ai paesi più in difficoltà come l'Italia

Nuova frontiera Nella lotta alla sclerosi multipla : scoperte cellule iper-produttive per il sistema nervoso : Delle cellule iper-produttive aprono una Nuova frontiera della ricerca per la lotta alle malattie del sistema nervoso centrale, tra cui anche la sclerosi multipla. Quelle in questione sono le cosiddette “cellule di Schwann“. Queste, insieme agli oligodendrociti, producono la mielina, una sorta di guaina protettiva che copre le fibre nervose. Mentre gli oligodendrociti lo fanno nel cervello e nel midollo spinale, le cellule di Schwann la ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - incontro segreto a Milano : "Basta polemiche" - nuova strategia Nella Ue? : Un faccia a faccia inatteso, avvenuto ieri, sabato 6 luglio, ma di cui si apprende soltanto ora. A incontrarsi, dopo un periodo zeppo di polemiche, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un faccia a faccia a Milano in cui i due hanno deciso di dare un taglio alle recenti polemiche. I due, infatti, competo

Corso per stare zitti sui social network - Saverio Raimondo "zitto" Nella nuova webserie di Comedy Central : stare in silenzio mentre gli altri postano commenti, azzardano teorie complottiste, creano pagine destinate a raccogliere milioni di like o condividono foto di cui, francamente, avremmo fatto tutti volentieri a meno. Possibile? E' la nuova sfida di Saverio Raimondo che, com'è noto, raramente riesce a stare zitto -e per fortuna- e che ha deciso di mettersi alla prova in Corso per stare zitti sui social network.La webserie, ideata dall'agenzia ...

Cose Nostre - donne protagoniste Nella nuova stagione al via su Rai 1 : Torna questa sera, giovedì 4 luglio, in seconda serata su Rai 1 Cose Nostre, che torna a raccontare storie di donne e uomini che si sono opposti alla violenza delle mafie con un ciclo in onda fino al 25 luglio. Se ogni stagione ha un diverso protagonismo, quello dell'edizione 2019 è decisamente femminile: al centro delle quattro nuove puntate donne prigioniere della criminalità che hanno cercato la fuga ribellandosi alle famiglie per ...