Napoli | tra tifosi e giornalisti spunta… Ancelotti | il tecnico ‘sfotte’ Insigne | il

Tragedia a Napoli - le reazioni dei vicini di casa : "Mai sentiti litigi" : "Non ho mai sentito litigi, niente". Così una vicina di casa descrive la famiglia di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano, sconvolta da una Tragedia. Il padre ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone, che è morta, e poi si è buttato dal balcone. E' ricoverato in gravi condizioni. Sul posto le forze dell'ordine: le immagini davanti al luogo della Tragedia. (Lapresse) Redazione ?

Alvino : “Napoli e Atletico società amiche - porteranno avanti questa trattativa” : Carlo Alvino, giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato dei terzini in casa Napoli: “Napoli e Atletico Madrid sono società amiche, al contrario di quello che si scrive. L’operazione Hysaj sarà portata avanti, il mercato è lungo, ma difficile dire quali sono i tempi. Mario Rui? Ho una percezione. Il Napoli ha fatto un giro d’orizzonte su questo ruolo. Trovare oggi con i parametri del Napoli ...

Il Napoli incontra i tifosi a Dimaro : ?Manolas - Insigne e Mertens live : Manolas, Insigne e Mertens rispondono stasera in diretta dalle 21 alle domande dei tifosi in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, nel tradizionale appuntamento che vede i tifosi interrogare i loro...

Napoli - Insigne può cambiare posizione : Ancelotti pensa a riproporlo da ala sinistra : Lo scorso anno ha sofferto la posizione di seconda punta nel 4-4-2, ora Lorenzo Insigne può tornare nel suo vecchio ruolo: quello di ala sinistra.“powered by Goal”Lorenzo Insigne e il Napoli sono pronti a ripartire insieme e mettersi alle spalle un’annata che si è chiusa in maniera poco positiva. Il capitano azzurro ha raggiunto il ritiro di Dimaro e per lui potrebbero esserci novità in vista.Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta ...

Blitz della polizia municipale - sequestrata Cava Giuliani : era stata scelta per stoccare i rifiuti di Napoli : Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata ?Cava Giuliani?. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura...

Bancarotta ed evasione fiscale : maxi retata a Napoli - sequestrato il Castello Aragonese di Ischia : Un noto commercialista napoletano e tre imprenditori agli arresti domiciliari per Bancarotta ed evasione fiscale, due appartenenti alla Guardia di Finanza indagati per corruzione (per aver...

Il Mattino – Rog-Eintracht - maxi offerta al Napoli. Elmas ad un passo dall’azzurro : Il Mattino – Rog-Eintracht, maxi offerta al Napoli. Elmas ad un passo dall’azzurro Rog-Eintracht, maxi offerta al Napoli. E il centrocampista Elmas ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Sliding doors in casa Napoli, dove si una doppia operazione potrebbe in colpo solo cambiare il volto alla mediana a disposizione di Carlo Ancelotti. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’. Il Mattino – ...

CorSport : L’ipotesi James al Napoli non tramonta. Un alleato potrebbe essere Florentino Perez : La bomba è arrivata ieri dalla Spagna. Marca ha sparato il titolo in prima pagina: James vuole l’Atletico. Il colombiano ha deciso di continuare a vivere a Madrid. L’affondo di Simeone Simeone è stato in grado di affascinare l’attaccante con una prospettiva di super ingaggio e soprattutto con la possibilità di rientrare a Madrid. E nella trattativa, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche lo zampino di Radamel Falcao, grande amico ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

Napoli - aperto al traffico il viadotto-mostro : “Non è a norma - non si può”. Ma il sindaco di Vico Equense ha dato l’ok : Riaperto al passaggio delle auto il viadotto “abusivo”. Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, con un’ordinanza ha dato l’ok al passaggio degli autoveicoli attraverso l’Aequa-mostro per alleggerire il traffico della costiera sorrentina. Si tratta di una striscia di cemento che attraversa il vallone del Rivo d’Arco tra il verde della collina e lo sfondo blu del mare. Uno scempio che gli ambientalisti chiamano ...

Gazzetta : James-Napoli trattativa più difficile del previsto : Continua il tormentone James Rodriguez. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, non si intravede la fine di questa trattativa che va avanti da un mese. James-Napoli non si trova un accordo tra le parti Anche Carlo Ancelotti ieri sera ha confermato che la trattativa con il Real è più complessa di quanto ci si aspettava e richiederà tempi lunghi “Vogliamo James, ma non è semplice. È un vero 10, pronto ad inserirlo nella mia tattica. ...

Bagnoli - Corte d'Appello di Napoli dissequestra aree del Sin ex Italsider : La Corte d'Appello di Napoli ha dissequestrato le aree del Sin ex Italsider di Bagnoli. Ne dà notizia il Ministero per il Sud. «Questo significa - afferma il ministro Barbara Lezzi -...

James Rodriguez al Napoli - Ancelotti : “Gli ho mandato un sms di auguri - trattativa lunga” : Dopo la sconfitta contro il Benevento, Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez: “Gli ho mandato un sms di auguri, la trattativa sarà lunga”.“powered by Goal”James Rodriguez sempre più obiettivo del Napoli. A confermarlo è anche Carlo Ancelotti, direttamente dal ritiro di Dimaro.Dopo l’amichevole persa 2-1 contro il Benevento, l’allenatore della squadra partenopea ha parlato a ‘TV Luna’ del ...

Tromba d'aria a Napoli : terrore tra bagnanti/ Video - 15 feriti "In un attimo il caos" : Tromba d'aria a Napoli: Video. terrore tra bagnanti, 15 feriti e danni ingenti. Un testimone racconta cosa è successo: "In un attimo il caos".