calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) In attesa dell’inizio dellastagione in casaa tenere banco è anche la questione. E’per martedì 16 luglio alle 10 unadeldi, tra gli argomenti del giorno la nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario del Comune di; la convenzione pluriennale per la concessione in usoSan Paolo alla Societa’ Sportiva Calcio, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023 prorogabile per ulteriori cinque anni (30 giugno 2028); approvazione del Pianodi Emergenza di Protezione Civile per il Rischio Sismico. L’evento sarà trasmesso in diretta. Manolas canta Caruso: il rito d’iniziazione alè esilarante VIDEO L'articolounadel: si...

CalcioWeb : #Napoli, prevista una nuova seduta del Consiglio Comunale: si parlerà dello stadio - cronachecampane : #Napoli Teatro Festival Italia 2019: tutta la programmazione prevista per domani 11 luglio -