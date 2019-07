Napoli | Milik | “Un nuovo attaccante? Non mi interessa E su Sarri…”

Ancelotti su Milik : “É importante per il Napoli - deve migliorare in questo aspetto” : Carlo Ancelotti, durante l’intervista di TV Luna è tornato a parlare di Milik: “L’attaccante moderno è molto diverso da quello di 20 anni fa, non deve essere solo un finalizzatore, per questo Milik è molto importante per noi, è bravo a costruire e venire incontro, molto bravo a far salire la squadra. deve mantenere questa caratteristica e deve imparare a essere più presente in area ma ha sicuramente l’età e le ...

Gazzetta : Dopo il no di Icardi e Rodrigo - il Napoli riparte da Milik e Mertens per l’attacco : riparte d Milik e Mertens l’attacco del Napoli. La Gazzetta dello Sport scirve del doppio no incassato dal club di De Laurentiis da Rodrigo e Icardi per il ruolo di prima punta, ma Ancelotti non è uomo da farsi scoraggiare. Il tecnico emiliano è pronto a trovare in casa le soluzioni per rafforzare l’attacco della prossima stagione “A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, ...

Super Deporte : Rodrigo non vuole il Napoli (che prova a inserire Milik) : Il giornale spagnolo Super Deporte dà un suo aggiornamento della trattativa tra il Napoli e il Valencia per Rodrigo. L’edizione on line off due notizie: la prima è che Rodrigo non desidera venire a giocare a Napoli, intenzione che l’attaccante ha manifestato da dubito; la seconda è che il Napoli vorrebbe inserire Arkadiusz Milik nella trattativa. Fin qui, il nome di Milik non era mai stato fatto in qualsiasi notizia emersa sul ...

CorSport : il Napoli si fida di Milik. Sarà lui il nostro centravanti : Ancelotti lo dichiarò ad aprile, quando il Napoli fu battuto in casa dall’Atalanta: “Il centravanti del Napoli dell’anno prossimo Sarà Milik”. Il Corriere dello Sport dedica oggi ad Arkadius un articolo in cui parla di certezze. Il ruolo di centravanti è suo, scrive. Finora, sul mercato del Napoli sono stati trattati soprattutto esterni e seconde punte. Arkadius ha 25 anni, è costato 33 milioni nel 2016, prima di rompersi due volte a undici mesi ...

Tutto pronto per i rinnovi del Napoli : Milik - Mertens - Callejon e Koulibaly i big blindati : Si parla tanto dei nuovi acquisti di mercato ipotizzati per il Napoli ma una delle certezze della prossima stagione è la volontà della società di trattenere nel club i big. Lo ha detto più volte Carlo Ancelotti e lo ha ribadito anche il presidente durante la ultima cena sociale, quando si è rivolto proprio ai ‘titolarissimi‘ rinnovandogli la speranza di ritrovarli in azzurro dopo gli impegni internazionali dell’estate. De ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis snobba Maurito Icardi : 'Abbiamo già Milik' : Aurelio De Laurentiis è uno di quei presidenti che quando parla fa sempre rumore e anche in questo caso non ha annoiato con le sue dichiarazioni durante la Race of the Cure a Roma, in cui ha parlato di un possibile interessamento per Maurito Icardi. Un'interesse che lo stesso numero uno partenopeo ha voluto smentire, elogiando pubblicante il polacco Milik, che in questa stagione si sta comportando veramente molto bene. De Laurentiis ha parlato ...