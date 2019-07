Muroni | Governo vuole fare guerra ai poveri

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – “La maggioranza giallobruna continua a farsi forte con i deboli e fa braccio di ferro sulla pelle dei 300 occupanti della ex scuola Don Bosco di Primavalle, a Roma. Per sgomberare 70 nuclei familiari con 80 minori ha messo in campo un impressionante schieramento di forze. Anziche’ trattare il disagio abitativo come una questione sociale, i giallobruni lo trattano come un problema di ordine e sicurezza pubblici. Una vergogna. Per non vedere piu’ scene simili con la mozione sulle periferie di cui sono firmataria insieme ai colleghi Fassina, Fornaro e Pastorino, LeU fa delle richieste precise all’esecutivo. Proposte concrete per rispondere ad alcuni dei principali bisogni degli italiani: la casa, servizi per migliorare la qualita’ della vita, l’inclusione sociale. Tutto senza consumare nuovo suolo, ma riutilizzando a scopo abitativo, ...

