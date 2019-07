MotoGp – Vacanze romantiche per Valentino Rossi | scatto al… bacio sui social | la

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Francesca Sofia Novello einnamoratissimi: suila dolce dichiarazione d’amore della modella italiana. La risposta del Dottore è tenerissimae Francesca Sofia Novello sono sempre più innamorati: il pilota Yamaha e la sua dolce metà si stanno godendo una fantastica vacanza al mare, in barca. Il Dottore e la bella modella italiana sono stati ad Ibiza e nonostante la riservatezza non è mancato qualche dolcedi coppia. Francesca Sofia Novello ha pubblicato un romantico tramonto nei giorni scorsi, per poi postare unoal…sul suo profilo Instagram. “I love you”, ha scritto a corredo di una bellissima foto che ritrae la coppia in un momento intimo al ristorante. Non è mancata la risposta di: il Dottore ha commentato con tre cuoricini, per mostrare alla sua fidanzata tutto il suo amore per ...

