Morso del ragno violino | quali sono i sintomi e come riconoscerlo | ecco perché spaventa

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il Centro antiveleni del Policlinico Gemelli di Roma ha ricevuto negli ultimi giorni “tante chiamate” sul, “ma possiamo tranquillizzare la popolazione: ilnon è un animale pericoloso o velenoso, e nella maggior parte dei casi il suoprovoca solo fenomeni locali di scarso significato clinico,arrossamento, prurito e irritazione. Insomma, non c’è un ‘allarme’“. Questo aracnide – il cui nome deriva da una macchia dalla forma caratteristica presente sul corpo – è “un animaletto schivo e solitario“, spiega all’AdnKronos Salute Maurizio Paolo Soave del Centro antiveleni del Gemelli. “Vive in campagna, nelle crepe fra i muri, e bisogna stuzzicarlo, anche involontariamente,arrivi a mordere, in genere per difesa“. “In generale però il danno è di ...

