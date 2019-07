Mondiali di nuoto sincronizzato 2019 – Italia d’argento nel sincro misto | Flamini e

Mondiali di nuoto 2019 – Trampolino 3 metri sincro : oro alla Cina - Pellacani-Bertocchi nella top 10 : Bertocchi-Pellacani none nella gara del Trampolino 3 metri sincro ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Nono posto per le azzurre dei tuffi oggi nella finale del Trampolino 3 metri sincro dei Mondiali di nuoto 2019. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno chiuso al nono posto la loro gara, con un punteggio di 274.74, migliorando quello delle eliminatorie. Un nono posto che lascia un pizzico di amaro in bocca alle azzurre, che puntavano al ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia ottava con l’argento di Minisini-Flamini : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico. Vince la Russia : Diciamolo, la medaglia era attesa ed è arrivata puntuale. Giorgio Minisini e Manila Flamini sono argento nel duo misto tecnico dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, che sono in corso di svolgimento al Yeomju Gymnasium di Gwangju, Corea del Sud. Gli azzurri hanno espresso il loro meglio in acqua ma non sono riusciti a confermare il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest (Ungheria) in questa specialità, dovendosi arrendere alla ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini secondi alle spalle dei russi : argento vicino. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37: Battaglia per il bronzo aperta con i giapponesi Abe e Adachi in acqua 10.35: La coppia cinese si inserisce al quarto posto con il punteggio di 85.5881 (Execution 25.9000, Impression 26.0000, Element 33.6881). Un miglioramento di tre decimi soltanto rispetto alle qualificazioni 10.32: In gara adesso la coppia cinese composta da Shi e Zhang, quinti nelle qualificazioni 10.30: E’ ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini e Flamini in scena per la medaglia - Bertocchi-Pellacani none nel sincro 3m. Debutta il Settebello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. Tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell'alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3

Mondiali di nuoto 2019 – Pallanuoto : Ungheria senza ritegno - distrutta la Corea del Sud 64-0 : La nazionale femminile ungherese ha asfaltato con 64 reti la Corea del Sud, realizzando un gol ogni trenta secondi Una sconfitta clamorosa, che vale un record di cui la Corea del Sud avrebbe fatto volentieri a meno. Ai Mondiali di pallanuoto femminile a Gwangju, la nazionale padrona di casa è stata asfaltata 64-0 dall’Ungheria due volte campione del mondo. Un risultato pazzesco, che permette alle magiare di fregiarsi del primato di ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini in gara per la medaglia. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00. Freedom il pezzo su cui si esibiscono i kazaki 9.57: Tra pochi istanti entra in vasca la coppia del Kazakhstan 9.50: In gara Kazakhstan (Issayeva e Makhanetiyarov), Colombia (Cerquera Hatiusca, Sanzhez), Brasile (Souza, Stefphan), Russia (Gurbanberdieva e Maltsev), Italia (Flamini, Minisini), Usa (May, Vega Figueroa), Cina (Shi, Zhang), Giappone (Abe, Adachi) e Spagna (Garcia Garcia, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi-Pellacani none nel sincro 3m - Minisini sogna la medaglia. Debutta il Settebello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. Tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell’alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina avanti nel sincro 3m con Bertocchi-Pellacani in gara - Minisini sogna la medaglia. Debutta il Settebello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. Tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell’alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3 ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...

LIVE Italia-Brasile pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto da non sottovalutare per il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Programma dei Mondiali di oggi – Programma della sfida tra Italia e Brasile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Settebello che alle ...

Mondiali di nuoto 2019 – Dal sincronizzato al match del Setterosa : il programma delle gare di martedì 16 luglio : Nella giornata di domani il Setterosa torna in campo per la seconda partita del girone, mentre il programma si aprirà con la 10 km maschile di fondo Proseguono senza sosta i Mondiali 2019 di Guangju, nessuna sosta e tante emozioni in Corea del Sud, dove ci si gioca i titoli iridati. Il programma di martedì 16 luglio si apre con una gara che mette in palio le medaglie, infatti si scenderà in acqua per la 10 km maschile di nuoto di ...