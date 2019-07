Milano | ustiona il figlio di cinque anni con un ferro da stiro per punirlo | condannata

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una punizione sadica che si era trasformata in una vera e propria tortura per un povero bambino di. Il piccolo era stato obbligato a stendersi sul tavolo per essereto con undarovente, appoggiato sul suo corpo per ben undici volte. Ad infliggere questo assurdo castigo, lo scorso dicembre, era stata la madre del bimbo, una 27enne di origine marocchina. Alla fine la povera vittima aveva riportato 11 bruciature e 26 ecchimosi. La sua unica colpa era stata quella di tornare a casa con i pantaloni strappati, dopo essere stato a giocare con gli amici. Nel corso dell’udienza preliminare a, davanti alla giudice Elisabetta Meyer, la donna ha patteggiato una condanna a treper le gravi lesioni ed i maltrattamenti inflitti al. La madre del bimbo non ha saputo dare spiegazioni per l'assurdo gesto Durante le indagini, coordinate del pm Giov...

