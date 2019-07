Milano | 93enne uccide la moglie per gelosia con il poggiapiedi dalla sua sedia a rotelle

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ha staccato ilsuae ha colpito lafino arla: è accaduto domenica pomeriggio all’interno dell’appartamento di una coppia a Sesto San Giovanni, in provincia di. L’uomo, Vasco Bimbatti, 93 anni, è stato arrestato dai Carabinieri. A trovare il corpo senza vita della donna e il padre completamente intriso di sangue è stato il figlio che ha fatto la consueta visita quotidiana agli anziani genitori e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Secondo quanto emerso dall’interrogatorio del, l’uomo ha ucciso la, Luciana Bonzanini, pere perché lo voleva ricoverato in una struttura assistenziale. Bimbatti ha spiegato di essere convinto che lapotesse così riallacciare una relazione extraconiugale. ...

