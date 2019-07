Mihajlovic | Sonia Bruganelli si scaglia contro Ivan Zazzaroni | “Fai schifo”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) FQ Magazinescrive a Sinisa: “Ho fatto il giornalista e non l’amico” “Sì, fai schifo“. Non usa giri di paroleper riferirsi a, il giudice di Ballando con le Stelle e direttore del Corriere dello Sport finito al centro delle polemiche per aver anticipato sul suo quotidiano la notizia della leucemia di Sinisa. Il giornalista si è scusato con il tecnico del Bologna per non aver aspettato che fosse lui stesso a dare la notizia ma questo non è bastato per placare le critiche. Così la moglie di Paolo Bonolis ha affidato il suo commento perentorio a Instagram: “Fai schifo”, ha scritto lariferendosi a. FQ Magazine ...

