Migranti : processo al ‘Generale’ - l’imputato resta rinchiuso al Centro per rimpatri : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – resta rinchiuso nel Centro di permanenza e rimpatri di Caltanissetta Medhanie Tesfamarian Berhe, il giovane eritreo condannato tre giorni fa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma scagionato dall’accusa di essere il ‘Generaleì, il trafficante di uomini ricercato da anni. Il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta, Calogero Cammarata, ha convalidato oggi la ...

Traffico Migranti - Tribunale di Palermo “Non è Mered l’uomo sotto processo”. Ma condanna a 5 anni : favoreggiamento : L’eritreo arrestato in Sudan, estradato nel 2016 in Italia e da tre anni sotto processo a Palermo con l’accusa di essere a capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il Traffico di migranti tra l’Africa e l’Europa non è Mered Medhanie Yedhego. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo. Secondo i giudici si tratta di uno scambio di persona: l’imputato non sarebbe l’uomo ricercato, ma Medhanie ...

Palermo - Migranti : processo al "Generale" : condanna a 5 anni. "Fu favoreggiamento" : La Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto: "Quest'uomo non è il capo dei trafficanti", ha già scontato la sua pena, uscirà subito dal carcere

Migranti : processo a 'Generale' - condannato a cinque anni : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - La Corte d'assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto ha condannato a 5 anni di carcere Mered Medhanie Yedhego, detto "il generale", chiamato 'Il Generale', perché ritenuto di essere a capo di una organizzazione di traffico di esseri umani. La procura (pm Geri Fe

Migranti : processo a ‘Generale’ - condannato a cinque anni : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – La Corte d’assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto ha condannato a 5 anni di carcere Mered Medhanie Yedhego, detto “il generale”, chiamato ‘Il Generale’, perché ritenuto di essere a capo di una organizzazione di traffico di esseri umani. La procura (pm Geri Ferrara e Claudio Camilleri) aveva chiesto 14 anni di carcere per l’uomo che ha sempre parlato di uno ...

Migranti - parla Francesca Peirotti a processo in Francia : ‘Bufale su di me. Attenti a personalizzare - creare eroi è rischio’ : Il suo nome viene rilanciato sul web come la “Carola Rackete italiana”, “vittima” del governo francese. Decine i post, le immagini e gli articoli che hanno iniziato a girare e che in poco tempo sono diventati virali. Francesca Peirotti da giorni è usata come una bandiera da sovranisti ed esponenti del Carroccio (tra i primi Alberto Bagnai) per dimostrare che il governo italiano in tema di Migranti si comporta come i ...

Migranti - volontario portoghese a processo in Italia : rischia 20 anni : La questione è stata al centro di un bilaterale informale tra il premier Conte e il suo omologo portoghese a margine del Consiglio Ue

Migranti : processo al 'Generale' - chiesti 14 anni per Mered : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - La condanna a 14 anni di carcere è stata chiesta oggi pomeriggio, al termine della requisitoria del pm dalla Procura di Palermo, per Mered Medhanie Yedhego, l'eritreo arrestato in Sudan ed estradato tre anni fa in Italia con l'accusa di essere a capo di una organizzazi

Quattro Migranti a processo per truffe sui pocket money : Ignazio Riccio La banda criminale faceva risultare presenti nel centro di accoglienza alcuni extracomunitari in realtà assenti Sono state rinviate a giudizio Quattro persone di Salerno accusate di far risultare presenti nel centro d'accoglienza dei migranti, in realtà assenti, per poter intascare l'importo dei pocket money. Il giudice per le udienze preliminari ha emanato il provvedimento nei confronti di Fabrizio Parlapiano, 39 ...