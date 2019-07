Meteo | la pazza Estate dell’Italia | neve di Luglio al Nord | incendi in Sardegna e allerta

Meteo - estate pazza. «Vortice ciclonico in arrivo - tornerà a sorpresa anche la neve» : Meteo , nel cuore dell' estate un'insolita perturbazione seguita da aria piuttosto fresca in quota, raggiungerà l'Italia e il Mediterraneo nella giornata di lunedì causando un...

Meteo - disastrose inondazioni in Oklahoma : case spazzate via dalle fondamenta o allagate - evacuazioni e vittime [FOTO e VIDEO] : Situazione disastrosa negli USA. Violente tempeste si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali in questa settimana, devastando parti del Missouri e dell’Oklahoma, colpite da decine di tornado e inondazioni. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado, che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti, case gravemente danneggiate, detriti sparsi ovunque. A prima vista sembrerebbe che ...