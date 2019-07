Melanoma | per chi ha più di 100 nei il rischio è 6 volte superiore Come riconoscerlo con

Mare - sole e tumori della pelle : i consigli degli esperti per proteggersi da Melanoma e altre patologie : Per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, assicurandosi anche una netta diminuzione del rischio di tumori cutanei di diversa natura e gravità e di altre patologie dermatologiche, tra le quali anche l’invecchiamento precoce della pelle, è necessario prestare la massima attenzione alla scelta della crema solare. Una serie di utili consigli li fornisce la Fondazione Veronesi, precisando che non basta evitare di esporsi nelle ...

Il Melanoma : un tumore della pelle particolarmente aggressivo che colpisce persone sempre più giovani : La diagnosi di melanoma, un tumore della pelle particolarmente aggressivo, interessa persone sempre più giovani: il 20% dei nuovi casi è riscontrato in pazienti fra i 15 e i 39 anni. Oggi è possibile parlare di cronicizzazione della malattia in fase avanzata in circa il 50% dei casi, grazie all’immunoterapia e alle terapie mirate. Un risultato impensabile solo dieci anni fa, prima dell’arrivo di armi efficaci, quando la sopravvivenza media per ...

Cristiano Malgioglio : il Melanoma e la commozione per la morte della sorella : Cristiano Malgioglio a Non disturbare si confessa a Paola Perego e svela il suo lato fragile Nella prima puntata di Non Disturbare, la conduttrice Paola Perego nell’intimità di una camera di albergo incontra e intervista Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli. Il primo a raccontarsi e a svelare i “segreti” della sua vita è Malgioglio. Il […] L'articolo Cristiano Malgioglio: il melanoma e la commozione per la morte della ...

Tumori della pelle : l’intelligenza artificiale come arma per scoprire il Melanoma : L’intelligenza artificiale è brava quanto i medici in carne e ossa nel diagnosticare un melanoma, e in certi casi può arrivare a battere l’uomo. Secondo uno studio pubblicato su ‘Lancet Oncology‘ – presentato al 24° Congresso mondiale di dermatologia di Milano (Wcd2019) da Susana Puig dell’Hospital Clínic di Barcelona – l’Ai è infatti più efficace rispetto ai singoli esperti nell’identificare ...