Mediaset | Isola dei famosi ancora ad Alessia Marcuzzi? Clamoroso siluro dai piani alti

liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019)ha deciso di riconfermare il programma L'deie con esso anchenei panni di conduttrice, nonostante da tempo la presentatrice sia bersagliata da pesanti critiche per non essere stata in grado di gestire in diretta varie situazioni. Leggi anche: Non solo. M

Elbareport : Il nuovo spot pubblicitario Acqua dell’Elba on air su La7, Mediaset e Sky Go - Elbareport - Quotidiano di informazi… - Emilio532 : @mmg070806121 @Sport_Mediaset Io infatti intendevo proprio questo, forse mi sono espresso male, accettare certi mec… - _rainberry_ : Diego&Caterina - L'isola di Pietro 2 II Hearts on fire -