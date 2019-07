Mazda CX-30 - La crossover media che punta in alto - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 15 luglio 2019) Con la nuova CX-30 lacompie un ulteriore passo nella direzione del mondo premium, e lo fa col suo stile, che mette luomo al centro, per realizzare una vettura che sia pratica e piacevole da utilizzare in tutte le situazioni. Laè già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 24.750 euro: le prime consegne sono previste per la seconda metà di settembre. Sopra coupé, sotto Suv. Posizionata tra la compatta CX-3 e la più grande CX-5, la nuovaha linea di cintura alta e padiglione basso, sportiveggiante, mentre la parte inferiore della carrozzeria è più da Suv ed è sottolineata da ampie protezioni di plastica attorno ai passaruota e sui brancardi. La fiancata è priva di scalfature e le superfici sono disegnate in modo da mostrare con continuità i riflessi, come già è stato fatto sulla nuova3. Le similitudini con la sorella si ritrovano anche negli ...

Ciociaria24 : Mazda CX-3, il City Crossover. Must-have per la città. Scoprilo da Jolly Auto - schwarz621007 : RT @LuigiNervo: Ecco il nuovo #suv compatto con il quale #mazda entra nel mercato dei #crossover ?? #automotive #auto #motori - taku2_1026 : RT @LuigiNervo: Ecco il nuovo #suv compatto con il quale #mazda entra nel mercato dei #crossover ?? #automotive #auto #motori -