(Di lunedì 15 luglio 2019) Che i politici si occupino di televisione non è un mistero, sorprende invece che vadano ad interessarsi delle strategie didi una singola rete. E’ accaduto nel weekend a, pronto a commentare gli ascolti registrati dasabato sera.Numeri soddisfacenti, con il buon risultato di Techetecheté Superstar dedicato a Gianni Morandi e allungato fino alle 22.30, ma non proprio esaltanti – almeno secondo il senatore di Forza Italia – se si considera il dato di, film del 1968 con lo stesso Morandi e Laura Efrikian.all'deldi: "hagli ascolti" pubblicato su TVBlog.it 15 luglio 2019 11:26.

SerieTvserie : Maurizio Gasparri all'attacco del palinsesto di Raiuno: 'Chimera ha ucciso gli ascolti' - falcions85 : Maurizio Gasparri critica Raiuno per aver deciso di programmare Chimera sabato sera: 'Capisco che è estate, ma ha u… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Non saper cosa fare Forza Italia, sovranisti europei: tour in Puglia di Maurizio Gasparri ovunque e dovunque a far chi… -