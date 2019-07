Matteo Salvini sul caso Savoini | Non parlo di spie russe | non c' è niente da

Matteo Salvini - Fabrizio Candoni : "Gli sconsigliai di andare al Metropol - gli audio non sono finiti" : "Ero stato invitato anch'io all'hotel Metropol. Ma la prima regola che impari a Mosca è che non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica. A Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare". A parlare è Fabrizio Candon

L’intervista che dimostra il legame fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini : Ottobre 2014. Matteo Salvini si reca a Mosca accompagnato da una delegazione della Lega Nord per opporsi alle rinnovate sanzioni contro la Russia, imposte in quel periodo per l'annessione della Crimea. Un'intervista pubblicata allora da una rivista russa dimostrerebbe i legami fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini, definito nell'occasione dal leader del Carroccio, come il suo "rappresentate ufficiale".Continua a leggere

Matteo Salvini - Gianluca Meranda come Savoini : potrebbe essere indagato per corruzione internazionale : Gianluca Meranda, l'avvocato calabrese che si è autoindicato come partecipante all'incontro del 18 ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, potrebbe fare la stessa fine di Gianluca Savoini. Anche il legale è sulla buona strada per essere indagato per corruzione internazionale dalla Procura di Milano. Pr

Matteo Salvini dopo il vertice con le parti sociali fa il premier : "Non sarà più accettato" - diktat a Di Maio : La Flat tax è stato solo "una scusa". Matteo Salvini esce dal tavolo con le parti sociali al Viminale con un nuovo ruolo: il premier di fatto. Il leader della Lega detta i tempi (la manovra all'esame già a settembre, "subito dopo la pausa estiva") e l'agenda. E il fisco è solo uno degli argomenti di

Matteo Salvini si porta Siri al vertice con le parti sociali sulla flat tax. M5s all'angolo : "Cosa dimostra" : Grossa sorpresa al Viminale: a fianco di Matteo Salvini, nell'incontro con le parti sociali per spiegare la flat tax, c'è anche Armando Siri, responsabile economico della Lega ma soprattutto ex sottosegretario alle Infrastrutture costretto alle dimissioni dal Movimento 5 Stelle perché indagato per c

Matteo Salvini - Giuseppe Conte infastidito : "Avrebbe dovuto ammettere la presenza di mele marce come Savoini" : Giuseppe Conte è rimasto "stupito, quasi sbigottito", per come Matteo Salvini e buona parte dei leghisti abbiano scaricato, disconoscendolo, Gianluca Savoini. Ancor di più, quello che ha lasciato di stucco il presidente del Consiglio, è l'invito giunto per mail a Savoini da Claudio D'Amico - consigl

Matteo Salvini - i sondaggi e l'effetto Savoini : filtrano i primi "segnali" - viene giù il governo? : Un orecchio in Procura, un occhio sui sondaggi. La Lega tiene sotto controllo le rilevazioni nei giorni caldi del caso fondi-russi, e a preoccupare i vertici di via Bellerio, più che le notizie che usciranno dagli interrogatori di oggi a Gianluca Savoini e all'avvocato Gianluca Meranda, sono eventua

Matteo Salvini - agguato politico : "Conte sleale - mi ha pugnalato alle spalle" : Il problema di Matteo Salvini non è giudiziario, ma politico. Sul caso Savoini il leader della Lega si dice tranquillo: "Possono fare tutte le inchieste giudiziarie e parlamentari del mondo: non verrà fuori un rublo". Ma sui presunti fondi russi al Carroccio, il vicepremier ha accolto con delusione

Matteo Salvini se la prende con le Ong e lascia trafficanti e scafisti indisturbati : Meno di un migrante su dieci sbarca da navi delle associazoni senza scopo di lucro. Gli altri arrivano tutti sui barchini degli schiavisti. Ma di questi il ministro dell'Interno non si occupa

Matteo Salvini - Repubblica contro l'elettricista : "Ha ricevuto un milione e mezzo di euro dalla Lega" : Il denaro non sarebbe passato dalla Russia verso la Lega, ma dalla Lega verso la Russia. Ci sarebbe infatti un elettricista, che ha ricevuto quasi un milione e mezzo di euro dalla Lega, si chiama Francesco Barachetti. Ex consigliere del comune di Casnigo nel Bergamasco, 43 anni, è titolare di una so

Matteo Salvini - Luigi Di Maio sui fondi russi : "La spaccatura della Lega in due partiti è sempre più vicina" : "Non sono per nulla preoccupato e non vado in Aula a parlare di fantasie" ha ribadito Matteo Salvini dopo che la sua Lega è finita nel mirino della procura di Milano che indaga sui "presunti finanziamenti illeciti" provenienti dalla russia. Eppure, dietro l'immagine del leader invincibile e ottimist

Enrico Letta contro Matteo Salvini : "Impossibile non sapesse nulla dell'affaire Metropol - deve dimettersi" : "Un leader di governo che autorizza un suo emissario a intavolare trattative per un sostegno economico con una potenza straniera sotto sanzioni Ue è un fatto di una gravità inaudita" dice l'ex premier Enrico Letta. "Oggi è diventato ancora più chiaro che Matteo Salvini si candida a essere la quinta

Luigi Bisignani : "Matteo Salvini è la vittima sacrificale di questa politica. Unica soluzione le elezioni" : Il Russiagate tutto italiano ha tolto qualsiasi tipo di autorevolezza all'Italia. Parola di Luigi Bisignani: "Il Russiagate è la tempesta perfetta per isolarci e certificare l'inconsistenza del governo in balia dei servizi di sicurezza di mezzo mondo, dalla Cia al Fsb erede del Kgb, passando dal Dgs

Caso Savoini - Luigi Di Maio strappa : “Matteo Salvini vada in Parlamento a riferire” : Il vicepresidente del consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio interviene nel dibattito apertosi dopo le rivelazioni di BuzzFeed e de L’Espresso, chiedendo a Matteo Salvini di accettare la richiesta di riferire in Parlamento e rilanciando la proposta di una commissione d’inchiesta sul finanziamento di tutti i partiti.Continua a leggere