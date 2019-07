Matteo Salvini e il nazista di Alassio Repubblica lancia l' offensiva finale

Matteo Salvini e il caso Savoini : "Non intendo più parlare di soldi che non ho visto" : Se da una parte Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono appellati alla trasparenza per spingere Matteo Salvini a spiegare in Parlamento il ruolo del Carroccio nel caso Savoini, dall'altra il leader leghista, che ha sempre negato il coinvolgimento del presidente dell'associazione Italia Russia indagat

Gad Lerner contro Matteo Salvini : "La Casa Bianca non dimentica quell'antica asse con Vladimir Putin" : "L'opinione pubblica italiana è smemorata, ma la diplomazia mondiale ha la memoria lunga. Salvini può fingere di scherzare sulla Moscopoli dell'Hotel Metropol, confidando di farla franca sull'onda dei sondaggi. Ma di fronte a Putin, Trump e all'Unione europea l'aspirante premier italiano è chiamato

Alessandro Di Battista attacca Matteo Salvini : "Bugiardo e ridicolo - ha finito lo show" : "Da qualche giorno non si sta parlando di Ong". Alessandro Di Battista, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, attacca Matteo Salvini: "Lo show dell'immigrazione dove tutti, da destra a sinistra, recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fer

Matteo Salvini - Repubblica e "gli amici moscoviti del Capitano". Gira una voce : "Nonostante i proclami..." : Nel lontano 2013, quando il Congresso di Torino incoronava Matteo Salvini nuovo segretario dell'allora Lega Nord, ad applaudire in prima fila c'erano anche due rappresentanti moscoviti: Viktor Zubarev, deputato alla Duma di Russia Unita e già uomo chiave dell'Alleanza europea per la libertà (coalizi

Matteo Salvini sul caso Savoini : "Non parlo di spie russe - non c'è niente da dire" : “Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”.Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo ad una domanda sulla vicenda dei fondi russi. “Non intendo più parlare di soldi che non ho mai visto né chiesto”, ha risposto ad un’altra domanda ...

Matteo Salvini - Fabrizio Candoni : "Gli sconsigliai di andare al Metropol - gli audio non sono finiti" : "Ero stato invitato anch'io all'hotel Metropol. Ma la prima regola che impari a Mosca è che non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica. A Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare". A parlare è Fabrizio Candon

L’intervista che dimostra il legame fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini : Ottobre 2014. Matteo Salvini si reca a Mosca accompagnato da una delegazione della Lega Nord per opporsi alle rinnovate sanzioni contro la Russia, imposte in quel periodo per l'annessione della Crimea. Un'intervista pubblicata allora da una rivista russa dimostrerebbe i legami fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini, definito nell'occasione dal leader del Carroccio, come il suo "rappresentate ufficiale".Continua a leggere

Matteo Salvini - Gianluca Meranda come Savoini : potrebbe essere indagato per corruzione internazionale : Gianluca Meranda, l'avvocato calabrese che si è autoindicato come partecipante all'incontro del 18 ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, potrebbe fare la stessa fine di Gianluca Savoini. Anche il legale è sulla buona strada per essere indagato per corruzione internazionale dalla Procura di Milano. Pr

Matteo Salvini dopo il vertice con le parti sociali fa il premier : "Non sarà più accettato" - diktat a Di Maio : La Flat tax è stato solo "una scusa". Matteo Salvini esce dal tavolo con le parti sociali al Viminale con un nuovo ruolo: il premier di fatto. Il leader della Lega detta i tempi (la manovra all'esame già a settembre, "subito dopo la pausa estiva") e l'agenda. E il fisco è solo uno degli argomenti di

Matteo Salvini si porta Siri al vertice con le parti sociali sulla flat tax. M5s all'angolo : "Cosa dimostra" : Grossa sorpresa al Viminale: a fianco di Matteo Salvini, nell'incontro con le parti sociali per spiegare la flat tax, c'è anche Armando Siri, responsabile economico della Lega ma soprattutto ex sottosegretario alle Infrastrutture costretto alle dimissioni dal Movimento 5 Stelle perché indagato per c

Matteo Salvini - Giuseppe Conte infastidito : "Avrebbe dovuto ammettere la presenza di mele marce come Savoini" : Giuseppe Conte è rimasto "stupito, quasi sbigottito", per come Matteo Salvini e buona parte dei leghisti abbiano scaricato, disconoscendolo, Gianluca Savoini. Ancor di più, quello che ha lasciato di stucco il presidente del Consiglio, è l'invito giunto per mail a Savoini da Claudio D'Amico - consigl

Matteo Salvini - i sondaggi e l'effetto Savoini : filtrano i primi "segnali" - viene giù il governo? : Un orecchio in Procura, un occhio sui sondaggi. La Lega tiene sotto controllo le rilevazioni nei giorni caldi del caso fondi-russi, e a preoccupare i vertici di via Bellerio, più che le notizie che usciranno dagli interrogatori di oggi a Gianluca Savoini e all'avvocato Gianluca Meranda, sono eventua

Matteo Salvini - agguato politico : "Conte sleale - mi ha pugnalato alle spalle" : Il problema di Matteo Salvini non è giudiziario, ma politico. Sul caso Savoini il leader della Lega si dice tranquillo: "Possono fare tutte le inchieste giudiziarie e parlamentari del mondo: non verrà fuori un rublo". Ma sui presunti fondi russi al Carroccio, il vicepremier ha accolto con delusione

Matteo Salvini se la prende con le Ong e lascia trafficanti e scafisti indisturbati : Meno di un migrante su dieci sbarca da navi delle associazoni senza scopo di lucro. Gli altri arrivano tutti sui barchini degli schiavisti. Ma di questi il ministro dell'Interno non si occupa