Mara Carfagna | Le primarie di Forza Italia sono una lotteria di candidature | sembra

Mara Carfagna su Primarie Forza Italia : “Lotteria di candidature - sembra la fiera delle vanità” : Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati, ha parlato di autonomia delle regioni, riorganizzazione interna di Forza Italia e futuro del centrodestra con la Lega di Matteo Salvini in un'intervista al direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini: "Il partito entra in una fase rivoluzionaria, complessa e delicata su indicazione di Silvio Berlusconi. Ci piace il Salvini che governa con noi, meno quello che governa con il Movimento 5 ...

Mara Carfagna contro Giovanni Toti : "Il suo modello? Preferisco Forza Italia più forte della Lega" : "Modello Toti? Preferisco un centrodestra con una Forza Italia più forte della Lega". Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale azzurra, interviene alla rassegna Liguria d'autore e si confronta sul palco proprio con Giovanni Toti, governatore ligure e coordinatore, insieme

Mara Carfagna - bordate contro Giovanni Toti : "Da mitomani voler pensionare Berlusconi" : Primarie, Toti, Berlusconi. Mara Carfagna vuota il sacco sul futuro di Forza Italia in una intervista con il Messaggero. "Di sicuro il presidente Berlusconi è il primo che ha avviato la fase del rinnovamento di Forza Italia e non vuole abbandonarla. Si tratta ora di trovare lo strumento migliore, pr

Luca Carabetta - la confessione politica del grillino su Mara Carfagna : "Devota ammirazione" : Lo scontro, nel M5s, è alla luce del sole: da un lato i governisti, guidati da Luigi Di Maio, dall'altro chi invece come Alessandro Di Battista spinge per la caduta del governo. Della questione, in un retroscena pubblicato su Il Giornale, se ne occupa Augusto Minzolini. Al centro della sua analisi,

Mara Carfagna e Giovanni Toti chiedono carta bianca a Silvio Berlusconi : "Altrimenti togliamo il disturbo" : Lunedì. Forse martedì. Molto, se non tutto, dipende dall'agenda di Silvio Berlusconi, diviso fra Milano e Parlamento europeo. Dal canto loro i coordinatori nazionali di Forza Italia, Giovanni Toti e Mara Carfagna, hanno consegnato agli emissari del cavaliere, in particolare al «pontiere» Ghedini, un

Carlo Calenda contro Mara Carfagna su Twitter - ecco i tweet : Carlo Calenda contro Mara Carfagna su Twitter, ecco i tweet Serie di colpi a distanza tra l’ex ministro Calenda e Mara Carfagna. I due esponenti – rispettivamente di PD e Forza Italia – hanno avuto un alterco a distanza sviluppatosi via Twitter. ecco cos’è successo. La Carfagna definisce Calenda “un ragazzino viziato” Mara Carfagna, una delle massime esponenti di Forza Italia (essendo coordinatrice ...

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : "La crociata contro chi fa impresa non c'entra nulla con il ponte Morandi" : A poche ore dalla demolizione dei piloni 10 e 11 del ponte Morandi (Genova), gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti, Mara Carfagna inveisce contro il Movimento 5 Stelle. "La crociata di Luigi Di Maio contro chiunque fa impresa in Italia non c'entra nulla

Il 95 per cento voterà Forza Italia per Mara Carfagna : Gentile Mara Carfagna, sono molto contento per il ruolo che le è stato dato in Forza Italia. Ho sempre votato Noi, però ultimamente stavo quasi per andare con altri partiti. Ma a questo punto no. Rimango, sia per Forza Italia che per lei nuova coordinatrice del partito. Tanti torneranno, a votarci,

Mara Carfagna a Giovanni Toti : "Berlusconi sarà sempre leader. Cosa succede se sarà lui a vincere le primarie" : Mara Carfagna e Giovanni Toti la pensano diversamente, perlomeno sul rapporto che Forza Italia dovrà avere con la Lega di Matteo Salvini. Se il governatore della Liguria ha già dimostrato un avvicinamento particolare nei confronti del vicepremier, lo stesso non si può dire della Carfagna. "Il percor

Mara Carfagna detta la linea : "Perché Forza Italia non farà la fine del Pd" : Una nota, firmata Mara Carfagna, per spiegare come vede il futuro di Forza Italia e per spiegare, soprattutto, che gli azzurri non faranno la fine del Pd di Nicola Zingaretti. "Sono lieta che l'avvio del processo che porterà Forza Italia al congresso abbia stimolato la riflessione di tutti e farò te

Mara Carfagna e Giovanni Toti - scontro al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

Matteo Renzi - la bomba del Corriere della Sera : adesso cerca l'intesa con Mara Carfagna : Matteo Renzi vuole tornare alla guida dell'Italia: l'ex premier, il cui ego è sempre stato e rimane assai ingombrante - starebbe mettendo gli occhi su Mara Carfagna, fresca di nomina a coordinatrice di Forza Italia nel giro di vite imposto al partito da Silvio Berlusconi per frenare l'opa ostile di

Mara Carfagna si prende Forza Italia : "Non saremo mai la stampella di Matteo Salvini. E Berlusconi..." : «Esplosione? È una parola eccessiva. Non stava esplodendo niente. C' era bisogno di avviare un processo di rinnovamento del partito, non solo formale: Berlusconi ne era consapevole da tempo ed ha agito nel modo migliore. Aprendo una fase nuova, partecipata e condivisa». Per Mara Carfagna, vicepresid

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare