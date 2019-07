Maltempo | temporali da Nord a Sud nella notte | nubifragi e freddo a Milano e Torino

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) E’ stata unadi fortesu gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge ehanno interessato in modo particolare il/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, 59mm a Monza, 52mm a Besnate, 32mm a Lodi, 27mm a, 23mm a Monza e Cremona. Forti piogge anche in Piemonte, dove spiccano i 92mm caduti a Barge, gli 82mm di Acqui Terme e gli 80mm di, dove fa moltotanto che al momento abbiamo appena +13°C! Ma in generale l’aria è molto fredda rispetto alla norma del periodo in tutto il: abbiamo appena +12°C a Biella +14°C a Varese, +15°C a Novara e Alessandria, +17°C a, ...

