Maltempo | la neve è solo “la punta dell’iceberg delle anomalie di questa pazza estate”

Maltempo in Piemonte : forti piogge - neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo : Ondata di Maltempo in Piemonte: si registrano forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo. E’ in vigore l’allerta gialla per temporali e precipitazioni che possono essere anche molto forti – secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sul nord della regione e a sud del fiume Po. Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 mm di pioggia, molte strade si sono allagate e la ...

Maltempo in Alto Adige : torna la neve sulle montagne nel cuore dell’estate : sulle montagne dell’Alto Adige è ritornata la neve: sono imbiancate le vette più alte nella zona di Solda, in Alta Val Venosta. Fiocchi di neve si sono accumulati nell’area del rifugio Madriccio, punto di partenza per le escursioni di alta montagna nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, a 2.850 metri. Lo zero termico è sui 3.100 metri. Si registra nebbia e qualche fiocco anche ai 2.757 metri del passo dello Stelvio. In calo le ...

Maltempo da Nord a Sud - in arrivo insolita perturbazione. Anche neve : Un'ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio-sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul Nord-ovest dell'Italia per l'arrivo di una perturbazione da Nord che, nel corso della successiva notte-mattino, investira' gradualmente Anche le regioni centrali, con piogge e temporali Anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Benevento : Maltempo fino alle 16 di domani : La protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 16 di domani pomeriggio: il livello di criticità resta giallo su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Sono previste ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità”. Si segnala la possibilità di ruscellamenti superficiali, allagamenti ...

Meteo - fine Maggio col botto : altre 2 violente ondate di Maltempo entro fine mese - freddo anomalo e tanta Neve : Le Previsioni Meteo per i prossimi sette giorni sono davvero infauste per l’Italia: questo “pazzo” mese di Maggio si concluderà con altre due violente ondate di maltempo, con temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo. E così questo mese passerà agli annali come il Maggio più freddo degli ultimi due secoli nel nostro Paese. La prima perturbazione sarà quella provocata dal ciclone che nelle prossime ore si ...

Giro d’Italia 2019 - aperto il Passo Gavia! La tappa passerà salvo Maltempo : discesa rovinata - ghiaccio nel tunnel e muri di neve : Ultimissime novità sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, quella in programma da martedì 28 maggio: la Lovere-Ponte di Legno è stata ufficializzata con la scalata del Passo Gavia. La riunione tecnica convocata in Questura a Brescia ha infatti dato il via libera al transito sul Passo Gavia in occasione della frazione regina della Corsa Rosa, salvo maltempo nei prossimi giorni (le previsioni meteo annunciano delle nevicate ...

Maltempo Benevento : crolla muro adiacente ad abitazione - evacuato un anziano : Il Maltempo dei giorni scorsi ha causato nella notte il crollo di una casa abbandonata nel centro storico di San Giorgio la Molara (Benevento). Purtroppo, però, i calcinacci e le tegole impedivano l’accesso alla propria abitazione a un anziano che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: l’uomo è stato messo al sicuro ed è stato portato in un bed and breakfast in attesa dei parenti. Sul posto anche carabinieri, vice ...

Maltempo e freddo in Trentino Alto Adige : neve a 2000 metri - riscaldamenti accesi a Bolzano : In Trentino Alto Adige prosegue la fase di instabilità, con temperature al di sotto della media stagionale, pioggia a fondovalle e neve sopra i 2000 metri. A Bolzano e Trento si registrano +14°C mentre nelle località di montagna i valori sono inferiori ai 10 gradi. In considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni e del conseguente andamento delle temperature, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha autorizzato, in deroga alle ...

Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Il Maltempo non da tregua - nel week end ancora freddo pioggia e neve : Roma - E' davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio, da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l'Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l'inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle ...