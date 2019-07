Maltempo in Piemonte | forti piogge | neve dai 2 500 metri in su e temperature in calo

Maltempo in Piemonte : uomo ferito da grandinata durante escursione sul lago d'Orta : Forti temporali stanno colpendo nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolar modo i settori alpini e prealpini. Nel primo pomeriggio, un temporale piuttosto intenso ha colpito il...

Maltempo tra Piemonte e Francia : colata di fango sui binari - soppressi i TGV : I forti temporali che negli ultimi due giorni stanno colpendo la Francia orientale e ii settori montuosi del Piemonte, specie tra torinese e cuneese, stanno causando non pochi disagi ai trasporti ed...

Violento Maltempo in Piemonte : nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Tanti anche gli ...

Il Maltempo colpisce Piemonte e Lombardia. Esonda il Seveso. Una vittima : Il primo giorno d’estate è caratterizzato da piogge e temporali al Nord. Grandinate a Milano, dove è Esondato il fiume Seveso. Allarme frana in Valtellina dove sono state evacuate 150 persone, mentre un uomo è morto a Villarfocchiardo nel torinese e il corpo è stato ritrovato lungo il torrente amonte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. Temperature giù di 10 gradi in ...

Maltempo Piemonte : temporale - grandine e raffiche di vento a Torino : Violento temporale in centro a Torino, con raffiche di vento e grandine: è l’effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso un’allerta meteo gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna. Allerta meteo gialla anche domani sull’Alto Piemonte e sulle pianure orientali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo e incendi - disagi in Piemonte : ritardi e chiusure alle linee ferroviarie : Un incendio e il Maltempo hanno creato due problemi, oggi pomeriggio, alla circolazione ferroviaria in Piemonte. Il primo a Villastellone (Torino) sulla linea Torino-Fossano, percorsa anche dai ‘treni del mare’ verso e dalla Liguria, dove un incendio ai lati dei binari, ha creato prima la chiusura totale poi la riapertura a velocita’ rallentata e infine la circolazione a corrente alternata, quando il forte vento ha ravvivato ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per Maltempo : Ancora maltempo sul Piemonte, dopo una giornata in cui il termometro ha superato i 30°C. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l’avvicinarsi di una depressione atlantica dalla Francia sta determinando l’ingresso di aria piu’ fredda e instabile in quota, con temporali di intensita’ forte o molto forte a nord del Po. Possibili anche grandinate e raffiche di vento. ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : in corso la messa in sicurezza - 16 sfollati : In corso a Formazza le operazioni di messa in sicurezza della zona di frazione Ponte, dove vi sono tuttora 16 sfollati a causa del distacco di una frana nella notte tra lunedì e martedì: lo smottamento ha lambito le case e interrotto la SS659. Volontari della protezione civile del Verbano Cusio Ossola stanno rimuovendo fango e detriti. A seguito di rilievi effettuati con l’elicottero si è confermato quanto geologi e tecnici della Regione ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : notte fuori casa per 16 persone : Sedici persone hanno trascorso la notte fuori casa, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni tra le frazioni di Ponte e Valdo, nel comune di Formazza, in Piemonte, lambite da una frana staccatasi dal versante della montagna. Il sindaco Bruna Papa ha firmato una ordinanza di evacuazione valida almeno fino a domani. Nel corso della giornata odierna è previsto un sopralluogo in elicottero sul versante franato, lo stesso interessato da un ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : abitanti ancora fuori casa : Continuano le misure cautelative per gli abitanti residenti nelle case di Ponte, frazione di Formazza, evacuate la scorsa notte per una frana. I cittadini rimarranno fuori ancora casa: sedici persone alloggeranno infatti da parenti in attesa che migliorino le condizioni meteo. “Per garantire sicurezza dovremo prima ripulire il canalone dal quale si sono staccati sassi e limo, trascinati a valle dalla pioggia intensa”, spiega Bruna ...

Meteo - Maltempo in Piemonte : forti temporali - esondazioni e allagamenti : La bassa pressione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore continua a stazionare sulla Francia e convoglia intensi flussi umidi meridionali in quota sul Piemonte. Negli ultimi 3 giorni la regione, spiega Arpa regionale, è stata interessata da precipitazioni cumulate significative soprattutto nel Verbano e nel Torinese dove si sono registrati temporali molto forti accompagnati da grandine e raffiche di vento che hanno toccato i 51 ...

Forte Maltempo in Piemonte : primi allagamenti e strade chiuse nel verbano : Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - temporali e vento : allagamenti nel sud del Piemonte : Il Maltempo ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una ...