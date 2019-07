Maltempo in Alto Adige | torna la neve sulle montagne nel cuore dell’estate

Maltempo in Alto Adige - resta chiusa la strada statale per il Passo Lavazè : ”Il Maltempo che si è abbattuto sull’Alto Adige nel weekend ha provocato danni e disagi in tutto il territorio. E´ stata colpita in particolare la zona di Passo Lavazè. Attualmente a strada statale (620) è ancora chiusa perché si sono resi necessari vari interventi a causa degli alberi caduti e degli smottamenti”. Lo comunica la Provincia autonoma di Bolzano. ”Sono al lavoro – spiega il direttore di ripartizione ...

Maltempo - vento forte e fulmini in Alto Adige : raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette : Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia. Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter ...

Previsioni Meteo - estate verso un clamoroso ribaltone : lungo periodo di freddo e forte Maltempo a metà Luglio! : L’estate va verso un clamoroso ribaltone: le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente importanti, perchè tutti i modelli delineano per la prossima settimana un brusco cambiamento della situazione proprio quando inizierà la fase “clou” dell’estate, la più attesa e ricercata per le vacanze e le ferie stagionali. Il caldo eccezionale di Giugno e quello, seppur senza picchi estremi ma in ogni caso notevole, ...

Allerta Meteo - altro che “stagione estiva” : Maltempo estremo al Nord - alto rischio grandine e tornado : La stagione estiva che inizia ufficialmente oggi, nel giorno del Solstizio d’Estate, sarà pesantemente compromessa dal maltempo nelle sue prime 24 ore al Nord Italia. I primi violenti temporali hanno già colpito Torino, scatenando fenomeni estremi: il capoluogo piemontese è stato imbiancato dalla grandine con 72mm di accumulo pluviometrico e un calo termico improvviso da +28°C a +14°C in poche ore, nel primo pomeriggio di oggi (foto e ...

Maltempo - le incredibili immagini dall’alto : il Varrone è un fiume di fango che si riversa nel Lago di Como [VIDEO] : Giungono nuove immagini delle devastanti condizioni in cui versa Dervio, comune in provincia di Lecco, interessato nei giorni scorsi da una frana, dall’esondazione del torrente Varrone e dai timori per il crollo della diga di Premana, che hanno costretto all’evacuazione centinaia di residenti. Nel video che trovate in fondo all’articolo, realizzato dai Vigili del Fuoco, il sorvolo effettuato dai droni sul torrente mostra l’enorme quantità di ...

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forti temporali nell'Alto Piave bellunese : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attes

Meteo - il Maltempo scivola verso il Centro/Sud : doppia tromba d’aria a Montalto di Castro [VIDEO] : Il vortice ciclonico arrivato dall’oceano atlantico settentrionale continua a provocare forte maltempo al Centro-Nord. In particolare, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, si sono verificate due trombe d’aria, molto vicine l’una all’altra e soprattutto intorno ad un gruppo di case, come potete vedere dal video in fondo all’articolo. Due vortici così vicini non sono di certo un fenomeno comune. Dalle immagini sembra che ...

Maltempo nel Lazio : due trombe d'aria nel viterbese (Montalto di Castro) : Una forte linea temporalesca si è sviluppato al mattino nell'entroterra laziale del viterbese, precisamente nell'area di Montalto di Castro : l'ammasso temporalesco è risultata piuttosto violento...

Maltempo - innalzamento del fiume Secchia : a Modena chiusura del ponte Alto e dell’Uccellino : A causa del perdurare delle piogge e dell’innalzamento del livello del fiume Secchia sono stati chiusi alle 15.30 di oggi, lunedì 27 maggio, ponte Alto e il ponte dell’Uccellino. La chiusura delle due strutture segue quella del ponte di strada Curtatona, sul Tiepido, avvenuta nel primo pomeriggio. Prosegue, inoltre, il monitoraggio dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese da parte dei tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e dei ...