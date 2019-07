Maltempo dal Nord al Sud | l' allerta meteo nel nuovo bollettino della protezione civile

Previsioni meteo settimana dal 15 luglio : iniziale Maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

Puglia flagellata dal Maltempo - danni e disagi dal Gargano al Salento. Incendio distruttivo a Gallipoli - mistero sui resti di un corpo : Nel giorno del ritrovamento del corpo del povero Cosimo Massaro, l’operaio di Fragagnano morto a Taranto per la caduta della gru dello stabilimento siderurgico ex Ilva durante la tempesta di mercoledì sera, la Puglia è stata nuovamente investita da una violenta ondata di maltempo che ha provocato danni e disagi in tutta l’isola. Nel pomeriggio di sabato sono caduti ben 59mm di pioggia a Cerfignano, 58mm a Putignano, 57mm a Veglie, ...

Estate flagellata dal Maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le vacanze nonostante li meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Maltempo - l’infernale grandinata di Pescara : un “bombardamento” di chicchi come palle da baseball dal cielo [FOTO e VIDEO] : La devastante grandinata che pochi giorni fa ha colpito Pescara è un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti nel Mediterraneo. In questo articolo, troverete un video che testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la violenza del fenomeno. Nei giorni scorsi, i chicchi di grandine (se ancora si possono chiamare così) sono stati descritti grandi come arance o come palle da baseball. Ecco cosa significa vedere quelle arance ...

Italia flagellata dal Maltempo in piena estate - esperto meteo del Cnr a MeteoWeb : “clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...

La reazione della riviera romagnola : a 8 ore dal Maltempo in spiaggia torna l'ordine : I bagnanti della riviera romagnola hanno rimesso in sesto gli stabilimenti di Milano Marittima danneggiati dalla forte tromba d’aria che ha investito il litorale mercoledì. La pagina Facebook Emilia Romagna Meteo ha pubblicato una foto che testimonia gli enormi sforzi compiuti dalla comunità per ripulire la spiaggia e ripristinare la funzionalità dei lidi. Il comune di Cervia ha ...

Maltempo Taranto : in corso ricerche dell’operaio disperso - complicate dalla torbidità delle acque : “La forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si trovava il gruista disperso, caduta nello specchio acqueo antistante la banchina stessa. Sono tutt’ora in corso le ricerche dell’operaio disperso, le cui operazioni sono rese difficoltose a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami e delle gru pericolanti e ...

Maltempo a Pescara - allagato il garage dell’ospedale. FOTO : Maltempo a Pescara, allagato il garage dell’ospedale. FOTO Per alcune ore l’ospedale della città abruzzese è andato in tilt a causa della forte nubifragio che ha colpito la città. Una ventina di auto sono rimaste sommerse da 2 metri d’acqua nel parcheggio Parole chiave: ...

Maltempo Pescara - all’ospedale Santo Spirito parcheggio allagato e auto sommerse da oltre 1 metro d’acqua : Danni anche all’ospedale Santo Spirito di Pescara a causa della violenta grandinata e del nubifragio che si sono abbattuti sulla città nel pomeriggio, causando numerosi feriti. Come si vede dalle immagini postate sui social network, almeno venti automobili sono rimaste sommerse da oltre 1 metro e mezzo d’acqua nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Pescara, ...

Maltempo Friuli - due turisti salvati dalla Guardia costiera di Grado : erano in acqua nonostante il meteo avverso : Nella zona antistante Grado (Gorizia), due persone si sono ritrovate in grande difficoltà in mare aperto, nonostante le condizioni meteo proibitive. Fortunatamente sono state entrambe tratte in salvo dalla Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Il primo intervento è stato a favore di un turista austriaco di 65 anni e’ stato trasportato al largo, sparendo alla vista della compagna che ha dato l’allarme. La corrente ...

Maltempo - grandinata record a Pescara : 20 feriti. Auto sommerse in ospedale - sub in azione : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Grandine a Pescara - ospedale allagatoMaltempo da Piacenza fino alla costa : Una tromba d'aria si è abbattuta su Cervia (Ravenna), sulla costa adriatica. Il forte vento ha abbattuto decine di alberi che cadendo hanno travolto diverse auto e un autobus del trasporto pubblico locale.

Maltempo : auto 'inabissate' nel parcheggio dell'ospedale di Pescara : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - automobili 'inabissate', letteralmente sepolte dall'acqua, nell'ospedale cittadino di Pescara dopo la violenta gradinata che ha colpito la cittadina abruzzese, grandinata alla quale è seguito un terribile nubifragio. Le auto nel parcheggio sotterraneo della palazzina di 5

Maltempo : auto ‘inabissate’ nel parcheggio dell’ospedale di Pescara : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – automobili ‘inabissate’, letteralmente sepolte dall’acqua, nell’ospedale cittadino di Pescara dopo la violenta gradinata che ha colpito la cittadina abruzzese, grandinata alla quale è seguito un terribile nubifragio. Le auto nel parcheggio sotterraneo della palazzina di 5 piani che ospita le macchine dei dipendenti -come visibile dal video sul sito dell’Adnkronos- sono sommerse, ...