Maltempo Abruzzo | tromba marina ad Ortona a mare FOTO LIVE

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ilsta facendo sentire i suoi effetti sull’Italia in questo luglio finora irriconoscibile per le condizioni meteo estreme che ha prodotto. Se nella nostra vicina Corsica, ilha già provocato un tornado e piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio Bastia, in Italia si registra unanella acque davanti ad, in provincia di Chieti, in. Non sarà enorme come quella che ha toccato terra in Corsica, ma è comunque spettacolare nella sua manifestazione. Le prossime 36 ore saranno terribili per il Sud Italia, dove si sposterà ilportando la minaccia di nubifragi, tornado e grandine. Massima attenzione. Allerta Meteo, fiondata fredda sull’Italia in piena estate: ilsi concentra al Sud, nubifragi, tornado e grandine nelle prossime 36 ore MAPPE L'articoload...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE oggi, sabato #13luglio, nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia. ??#allertaGIALLA domani, domenica… - emergenzavvf : #Maltempo #Marche #Abruzzo, in corso riunione operativa del ministro @matteosalvinimi e sottosegretario… - petergomezblog : Maltempo sulla costa adriatica, la fuga di turisti e bagnanti: spiagge distrutte “Non è rimasto più niente qui” – V… -