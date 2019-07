L' uscita di GTA 6? Secondo un analista è ancora molto lontana

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019)undel settore, l'di Grand Theft Auto VI è. Più in particolare, l'sostiene che il prossimo capitolo della serie non arriverà prima dell'anno fiscale 2022. In altre parole, non verrà pubblicato prima dell'aprile 2021. La previsione arriva all'di Jefferies, Alex Giaimo.Ora, naturalmente, è importante notare che questa non è altro che una previsione da parte di undi mercato. Tuttavia, al momento, Rockstar Games non ha mai parlato di un nuovo gioco della serie. In effetti, non ha nemmeno confermato di essere al lavoro su GTA 6, ma in seguito all'incredibile successo di GTA 5, sembra quasi inevitabile un nuovo capitolo.Leggi altro...

