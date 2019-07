L’uomo del giorno – Graziano Pellè | quel rigore all’Europeo e l’esilio’ in Cina

Domenico Massari - ecco il volto delL’uomo che ha ucciso la ex a Savona : è caccia alL’uomo : Gli inquirenti hanno deciso di divulgare pubblicamente le foto di Domenico Massari l'uomo di 54 anni che nella serata di sabato ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesi in un locale pubblico di Savona prima di darsi alla fuga. La speranza è che qualcuno possa riconoscerlo e dare indicazioni sulla sua fuga o sul suo nascondiglio.Continua a leggere

L’uomo del giorno – Cengiz Under - il turco della Roma blindato da Fonseca : e quel saluto militare… : Nato a Balikesir il 14 luglio 1997, Cengiz Under compie oggi 22 anni. Il nazionale turco inizia la sua carriera nelle giovanili del Bucaspor per poi passare all’Altinordu. Nel 2014 ha esordito in prima squadra e nel 2016 passa all’Istanbul Basaksehir, dove si è messo in luce, attirando su di sé le attenzioni della Roma che lo porta in Italia. La prima stagione con i giallorossi è fatta più di luci che di ombre. Segna 7 gol in ...

Bambini travolti dal Suv a Vittoria : i funerali affidati a un amico delL’uomo arrestato : A organizzare i funerali di Alessio D'Antonio, il bambino ucciso da un suv nella serata di giovedì a Vittoria, sarà l'agenzia di pompe funebri Cutello amministrata, tra gli altri, da Maurizio Cutello, attualmente sotto processo insieme ad Angelo Ventura – uno degli occupanti dell'automobile guidata da Rosario Greco che ha travolto un gruppo di Bambini uccidendo Alessio e ferendo in modo gravissimo il cugino Simone, che ha perso le gambe. A ...

“I diritti delL’uomo contro il popolo” : Legga Jean-Louis Harouel, “I diritti dell’uomo contro il popolo” (Liberilibri), chi vuole sapere come definire gli entusiasti di Carola e degli sbarchi. Legga in particolare il quinto capitolo. Ne anticipo qualche riga: “Quando un popolo intruso utilizza i diritti dell’uomo contro il popolo di un Pa

L’uomo del giorno - Francisco Guillermo Ochoa : un artista tra i pali e una candidatura al Pallone d’Oro [VIDEO] : Di portieri spettacolari negli interventi ne abbiamo visti tanti. Ma raramente allo stile si è abbinata un’efficacia come quella che mostra Ochoa. Il portiere dello Standard Liegi e della nazionale messicana è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Titolare del Club America a soli 18 anni, Ochoa ha difeso la porta dei Los Azulcremas fino al 2011, passando poi all‘Ajaccio. Esperienze in ...

L’uomo del giorno - Carlo Tavecchio : presidente Figc tra scelte sbagliate e uscite fuori luogo : Nato il 13 luglio del 1943, Carlo Tavecchio è salito alla ribalta quando nell’estate del 2014 ha preso il posto di GianCarlo Abete alla guida della Figc. Personaggio discusso Carlo Tavecchio. Condannato più volte nella sua vita: nel 1970 per falsità in titolo di credito continuata in concorso. Guai anche alla guida della Lega Nazionale Dilettanti, poi per evasione fiscale e abuso d’ufficio. Polemiche anche per frasi ritenute ...

Appello di 200 ricercatori - basta fake news sul clima : “L’uomo è responsabile del riscaldamento globale. In pericolo il futuro delle prossime generazioni” : “No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica“, cioè determinato dall’uomo. Lo dice con fermezza Roberto Buizza, fisico all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha scritto una lettera aperta alle più alte cariche istituzionali il 7 luglio, che in pochi giorni ha raccolto più di 200 adesioni da parte di ricercatori e intellettuali. Quando si ...

Edison – L’uomo Che Illuminò Il Mondo. Ecco il trailer del film con il candidato Premio Oscar Benedict Cumberbatch : Manca poco meno di una settimana all’arrivo nelle sale italiane del film, Edison - L’Uomo Che Illuminò Il Mondo. Ecco il trailer del film con il candidato Premio Oscar Benedict Cumberbatch. Diretto da Alfonso Gomez-Rejon (regista di Quel fantastico peggior anno della mia vita per intenderci), la pellicola racconta l’avvincente sfida di fine Ottocento che vide Thomas Edison competere con George Westinghouse aiutato da Nikola Tesla per il ...

Manchester United - paura per un membro dello staff : L’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Perth : Il club ha chiesto che venga rispettata la privacy dell’uomo e quella della sua famiglia, in ansia per le sue condizioni Il Manchester United è in ansia per le condizioni di un membro del proprio staff, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Perth, dove la formazione inglese sta svolgendo la propria tournée estiva. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio australiano su invito del medico del club, dove ...

Podcast : «Spider-Man : Far From Home» e la storia delL’uomo Ragno al cinema : Da noi è arrivato proprio «dulcis in fundo», visto che era già in sala da giorni in oltre 66 Paesi, inclusi ovviamente gli Stati Uniti, dove è uscito il 2 luglio. Parliamo di Spider-Man: Far From Home, il nuovo capitolo della saga sull’eroe a fumetti che, pensate un po’, in patria ha ottenuto 185 milioni di dollari di incassi in soli sei giorni di programmazione, superando subito Toy Story 4 e il nuovo film di Danny Boyle, Yesterday. Nel ...

L’uomo del giorno – Christian Vieri - il ‘bomber’ per eccellenza : e oggi ‘Bobo’ lancia una canzone : La consueta rubrica di CalcioWeb l’Uomo del giorno celebra oggi Christian Vieri, che compie 46 anni. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Determinato e decisivo in Nazionale, non per niente ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, ...

Chi era Vincent Lambert : incidente - com’è morto e storia delL’uomo : Chi era Vincent Lambert: incidente, com’è morto e storia dell’uomo La storia di Vincent Lambert morto giovedì 11 luglio 2019 in Francia riassume la storia di un uomo che per quasi 11 anni, da settembre 2008, dopo un gravissimo incidente stradale grave è diventato un paziente tetraplegico su cui si sono scontrate diverse posizioni sul fine vita La diatriba si è trasformata in una lunghissima battaglia legale che ha visto da una ...

L’uomo del giorno – Hugo Sanchez - grande bomber del Real Madrid : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Hugo Sanchez, bomber del passato con la maglia del Real Madrid. Inizia la carriera con la maglia del PUMAS, poi una breve esperienza con il San Diego Sockers. Poi due grandi chiamate, prima quella dell’Atletico Madrid, poi quella ...

Francia - assolto L’uomo d’affari Tapie. Per il caso dell’arbitrato sulla vendita di Adidas fu condannata Christine Lagarde : Un’assoluzione a sorpresa che spiana la strada di Christine Lagarde verso il vertice della Bce. La giustizia francese ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’uomo d’affari Bernard Tapie, ministro ai tempi di Francois Mitterrand, finito alla sbarra per truffa nel controverso arbitrato sulla vendita di Adidas che gli attribuì 403 milioni di euro nel 2018 per chiudere la sua disputa contro la banca Credit Lyonnais prima di ...