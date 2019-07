L’Oroscopo | domani 16 luglio | le previsioni di Paolo Fox segno per segno

forzazzurri

(Di lunedì 15 luglio 2019)16: lediFoxperOroscopoFox 162019: ledei segni zodiacali Oroscopo 162019. Ariete. Questa è una giornata in cui potrebbero esserci tensioni e discussioni, sia in abito sentimentale che nel settore professionale, a causa di Saturno in quadratura che vi rende indecisi su cosa è meglio fare o no. Cerca però di fare in modo che questa indecisione non ti faccia perdere qualche buona occasione. Oroscopo 162019. Toro. Giornata positiva: se ci sono dei progetti in corso non arrenderti proprio adesso, ma vai avanti con coraggio e determinazione, perché è la strada giusta. Ora mostri di essere meno ansioso e titubante rispetto al passato, perché hai capito che questo cambiamento si rivelerà a tuo favore. Oroscopo 162019. Gemelli. Ci sono ancora dei problemi da risolvere per quanto ...

SordoRumore : Tutte le feste finiscono; quelle belle sempre troppo presto... me lo diceva anche l' oroscopo di oggi da #domani… - eleuterioweb : L'oroscopo di domani martedì 16 luglio, primi sei segni: Cancro top in amore, Toro arranca - AstrOroscopo : L'oroscopo di domani martedì 16 luglio, primi sei segni: Cancro top in amore, Toro arranca -