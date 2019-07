LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | via alla finale dei 10m sincro uomini Cina

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51: Ordinario ritornato carpiato per l’Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l’Ucraina: 48.20 per la coppia dell’Est 13.49: Armenia che con l’uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l’uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna edunque le coppie che sembrano aver prenotato il podio di questa gara dei 10m13.39: Alle 13.45 partirà questadel10 metri maschile. Queste le finaliste: Armenia, Ucraina, Brasile, Australia, Stati Uniti, Corea del Sud, Germania, Messico, Canada, Russia, Gran Bretagna e13.36: Unadunque senza azzurri che comunque sarà spettacolare per i tanti atleti importanti presenti in questo atto conclusivo 13.33: La domanda è la ...

