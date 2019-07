LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Noemi Batki a caccia della finale | c’è il team-event

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deiBuongiorno e benvenuti allaquinta giornata deidia Gwangju. Quinta giornata con l’Italia ancora alla ricercaprima medaglia, anche se conquistarla oggi non sarà per nulla facile. Oggi tocca a piattaforma femminile e. Dalla piattaforma obiettivo del pass olimpico per. Per volare a Tokyo l’azzurra deve conquistare l’accesso nellaa dodici. Sono ben 39 le atlete iscritte dalla piattaforma e dunque una vera e sarà una gara anche di nervi, visto che la posta in palio in caso diè altissima. Finora la Cina ha sempre vinto la medaglia d’oro in questi, ma questa è una delle gare che nella scorsa edizione è sfuggita allo squadrone cinese. Vinse la malese Cheong Jun Hoong (assente) e proverà a ripetere lo stesso copione anche ...

