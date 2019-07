LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina oro anche nel sincro 3m femminile

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Appuntamento alle 13.45 (italiane) per la finale del10 metri uomini, senza azzurri. 9.38:che fa sei su sei nei, conquistando l’oroin questa gara, a precedere Canada (311.10) e il Messico (294.90), qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Chiara Pellacani e Elena Bertocchi chiudono in nona posizione con il punteggio di 274.14 9.36: Doppio e mezzo avanti ritornato carpiatoper le cinesi: 76.60 per Shi Tingmao e Wang Han che ottengonoin questo caso l’oro con 342.00. 9.35: Doppio e mezzo avanti ritornato carpiatoper le canadesi: 69.30 la chiosa delle nordamericane che scavalcano il Messico con 311.10. Ora tocca alla9.34: Doppio e mezzo avanti ritornato carpiato per le australiane: 65.70 per le oceaniche e quarta posizione con ...

