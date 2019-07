LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo quattro rotazioni | Russia e Gran

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41: Triplo e mezzo indietro carpiato per gli armeni che aprono la quinta rotazione: 56.16 e 292.56 per loro che non realizzando untuffo 14.40: Chiudono la quarta rotazione i cinesi con il triplo e mezzo indietro carpiato: 97.20, lo stesso score dei britannici! 300.84 per lache continua a dominare, davanti allaBretagna e alla. 14.39: Triplo e mezzo indietro carpiato per i britannici: 97.20!!! Eccezionale il tuffo da parte loro e 278.88 e prima piazza conquistata. Ora tocca ai cinesi 14.37: Triplo e mezzo indietro carpiato per i russi: 65.88 ed errore per loro. 260.58 per loro, tornano inma con questo punteggio perderanno terreno rispetto ai cinesi 14.37: Triplo e mezzo indietro raggruppato per i canadesi: 62.37 per i nordamericani che sbagliano. 232.39 per loro e quinta posizione nella generale 14.36 ...

