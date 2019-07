LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo le due rotazioni | Russia e Gran

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per i messicani: 76.50 per loro e 170.70 il totale (terza posizione complessiva) 14.20: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per la Germania: 56.64 per i tedeschi che sbagliano il tuffo e 157.44 il totale (settimo posto) 14.19: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per la Corea del Sud: 63.36 e 157.56 per i coreani che sono sesti in classifica generale 14.18: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato per gli Stati Uniti: 75.84 per loro e 176.04. Seconda posizione alle spalle dell’Ucraina 14.17: Doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento e mezzo per gli australiani: 69.12 per gli oceanici e 166.32 il totale. Seconda posizione nella classifica generale 14.16: Triplo e mezzo avanti ritornato carpiato: 66.60 per loro e 157.80 il ...

