LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo la terza rotazione | Italia nona

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.10: Doppio e mezzo avanti con un avvitamento per le coreane: 51.30 e 195.75 per le padrone di casa, alle spalle delle azzurre 9.08: Inizia la penultima: triplo e mezzo avanti carpiato per Pellacani/Bertoccho (3.1 coefficiente di difficoltà). Le azzurre ottengono 63.24 e 215.34 per loro 9.06: Doppio e mezzo indietro carpiato per la: 81.00, punteggio spaziale. 187.20 per la coppia cinese e poco meno di 20 punti di vantaggio sul Canada.la9.05: Doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento per le canadesi: 70.20 per loro edella classifica con 167.40. Ora tocca alla, azzurre ottave 9.04: Triplo e mezzo avanti carpiato per le australiane: 64.17 per loro e 158.37 (terzo posto). L’è settima 9.03: Doppio e mezzo ritornato con un avvitamento anche per le ...

