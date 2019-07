LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo la seconda rotazione | Italia

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.58: Doppio e mezzo indietro carpiato per le olandesi: 60.30, lo stesso punteggio delle orange. Nel complessivo sono alle spalle di Pellacani/Bertocchi 151.50 8.57: Seguono le sudcoreane Cho/Kim con un doppio e mezzo ritornato raggruppato: sbagliano l’entrata la padrona di casa e 52.65. Finiscono dietro all’(144.45) 8.56: Comincia la terza, con iliberi. Le azzurre Pellacani-Bertocchi eseguono il doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento: 60.30, incertezze nella rincorsa e ingresso abbondante. 152.10 per lene 8.54: 52.80 per le due cinesi che chiudono gli obbligatori con 106.20, 9 punti di vantaggio sulle canadesi. Azzurre ottave con 91.80 8.53: Ottimo ordinario rovesciato carpiato per le canadesi: 47.40 e 97.20 per le canadesi che vanno in testa ma ora arrivano le cinesi… 8.52: ...

