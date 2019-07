LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo la quarta rotazione | Italia

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.29: Russia con il doppio e mezzo rovesciato carpiato: 72.00 per le russe molto brave e seconda piazza con 292.80. Azzurre quarte 9.28: Doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento per le messicane: 66.60 per loro e 294.90 inalla classifica parziale. Azzurre terze 9.26: Doppio e mezzo ritornato carpiato anche per le svizzere: 58.50 per le elvetiche che chiudono dietro allene con 268.95. Azzurre sempre seconde in quest’ultima9.25: Doppio e mezzo ritornato carpiato per le olandesi: 61.20 per le orange che rimangono davanti allene con 277.50. Azzurre seconde dunque 9.24: Doppio e mezzo indietro raggruppato per le coreane: 63.00 per loro e 258.75 per la coppia di casa, alle spalle delle azzurre 9.22: Doppio e mezzo ritornato carpiato per le due azzurre Bertocchi/Pellacani che chiudono la loro ...

